La actriz Claudia Pérez se volcó a recordar las escenas de sexo que le tocaron en las primeras teleseries nocturnas chilenas, en conversación con el podcast Reyes del Drama, recordando su primer rol estable en una teleserie que hizo para Ídolos (2004).

La ficción fue el sustento de múltiples polémicas por el alto contenido sexual, además de abordar el uso de drogas duras, lesbianismo, swinger, pornografía y prostitución.

Pérez compartió elenco en ese momento con Claudia Di Girólamo, Álvaro Espinoza, Adela Secall y Pablo Macaya, entre otros; e interpretaba a Rosario Palominos, una mujer que practicaba swinger con su pareja y su mejor amiga, cuya interpretación estaba a cargo de Lorene Prieto.

Ahora, Claudia ahora admite que "nunca imaginé la exposición que iba a tener esa teleserie. Lo hice sin consciencia. Me parecía súper interesante abrir un espacio nuevo más adulto, más sexy, que se derribaran ciertos tabúes sexuales y colaborar con la libertad de las cabezas y mostrar otro tipos de relaciones que ahora están más naturalizadas como el poliamor, que ahora están más naturalizados".

"Era casi soft porno, teníamos prácticamente sexo explícito. Si bien no se mostraba nada y se cuidaba, a mí me hubiera gustado que me cuidaran más", reconoció.

Pero a pesar de todo, Pérez tiene una recolección positiva sobre lo que fue esa propuesta. "Habían escenas donde yo estaba súper incómoda y no me atrevía a decirlo porque si lo decía te podían echar, no sé".

"Era chica, no sabía como decirlo. Para mí era un regalo estar ahí. Me encantaba mi personaje, tengo muy buenos recuerdos", añadió.

Pero, tal como ha pasado en otras ocasiones, el público no distinguía entre la ficción y la realidad y la exposición del personaje la hizo enfrentar más de una situación incómoda.

"La gente se daba permiso para gritarme cosas donde mi personaje mostraba piel. De repente fue super incómodo. Pasé por momentos súper incómodos. Por suerte mi hija era chica, pero también le decían cosas en el colegio. Fue un aprendizaje para aprender a decir que no en algunas situaciones. No le tomé el valor a donde iba a llegar esto", admitió.

Claudia Pérez no le hizo el quite al hecho de que su colega Lorene Prieto aseguró hace un tiempo que se sintió profundamente violentada tras las grabaciones de esta teleserie, eso la llevó a alejarse de la industria momentáneamente.

Lo que pasó es que el guión exigía que Lorene debía realizar una especie de orgía con los personajes de Pablo Macaya, César Caillet y Claudia Pérez.

Claudia asegura que fue "súper lúcida Lorene. En esa escena dijo que estaba incómoda porque su pierna tocaba el miembro del actor y ella se para y dice que su límite es su pudor".

"Encontré tan acertada esa frase porque el límite es algo que pone uno. Y se fue. A mí me pareció tan buena esa frase porque eso es. No tiene que ver con el límite de tu compañero, ni del director, ni del canal".

"Cada uno tiene su límite según su biografía. Es tu límite y ese límite tiene que respetarse. Fue una experiencia incómoda pero yo aprendí mucho de ella", relató.

En el caso que hoy le ofrezcan un rol de este calibre, Claudia señaló: "Ahora ni ca... haría una teleserie así. Estoy más vieja y más incómoda con mi cuerpo. Yo creo que ahora tendría la libertad de decir que no y si no le gusta chao", expresó.