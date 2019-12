"Chile es como una familia con plata que tiene la caga con los hijos": Martín Cárcamo reflexiona sobre el país post estallido social

"Bienvenidos" no ha estado exento de polémicas durante el estallido social. La semana pasada no más, Tonka Tomicic tuvo un duro diálogo con Juan Cristóbal Guarello y días después terminó echando a Hermógenes Pérez de Arce por las insensibles declaraciones que hizo en el panel, acción que posteriormente lamentó el director ejecutivo de Canal 13, Maximiliano Luksic, desafiando las disculpas a los televidentes que extendió su padre, Andrónico.

Ahora fue el momento de reflexionar y Martín Cárcamo se tomó varios minutos para entregar un detallado análisis con su visión sobre el estallido social, las demandas de la ciudadanía y la actualidad que vive el país.

Dado un momento, el animador tomó la palabra y se lanzó: "tengo una convicción. Yo creo que un país es igual a una familia. Yo tengo una convicción acerca de eso. Entonces, Chile es como una familia con plata que tiene la caga con los hijos, que está lleno".

“Has visto familias que son súper exitosas, que de afuera se ven increíbles. Después te metes un poquito más adentro y resulta que la familia anda súper bien, pero está sobre endeudado, el papá ahorcado, y la mamá y el papá trabajan todo el día para mantener este sistema", amplió en torno a su singular frase.

Y “resulta que no ven a los hijos, llegan tarde a la casa, al hijo le va mal en el colegio, tiene problemas, pero el papá no sabe. Entonces, el papá vive para afuera y está contento porque le da todo a los hijos".

Lejos de concluir, Cárcamo profundizó su metáfora ahondando en las falencias que "los padres" han perpetuado, planteando que “resulta que no les está dando lo que requieren, que es atención, conversación, preocupación. Porque el hijo no necesita tanta cosa material. Ahora es otra cosa. Entonces, el hijo dice ‘no tengo comunicación con mi papá ni mi mamá’. Es lo mismo que pasa, a mi juicio, en el país".

“Entonces, ¿qué pasa? Tú ves hoy día familias que tiene problemas serios y tienen resuelto el supuesto tema económico. Es lo mismo que el país. Un país que vive para afuera", postuló.

Y luego insistió: “¿Qué pasa? Que el que se está manifestando afuera es el hijo, que quiere un estado que se haga cargo. No sé si me siguen la metáfora. Entonces, tú estás viendo que hay una reacción que no se va a acabar mientras no lleguen los padres de familia".

“En este caso, el Estado o el Gobierno, los políticos, los que tienen que hacer los cambios y digan ‘¿saben qué? Va a cambiar el sistema. Nos vamos a hacer cargo todos y vamos a cambiar la relación entre el estado y las personas’”, selló el también animador del Festival de Viña del Mar.