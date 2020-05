Actriz de "La Reina de Franklin" Catalina Castelblanco anuncia su embarazo y el de su madre

Catalina Castelblanco, actriz que formó parte del elenco de "La Reina de Franklin", marcó el Día de la Madre que se vivió este domingo con un particular anuncio, en el que confirmó que tanto ella como su misma madre están embarazadas. Coincidencia que se ha dado en días tristes para la familia, ya que recientemente falleció su abuela.

Por medio de Instagram, "Cota" compartió su felicidad porque será madre por primera vez a los 22 años, con una serie de imágenes que la muestran a ella y a su madre con sus vientres abultados.

"Primero desearte feliz día a ti Memita, mi abuela ❤️ se nos fue hace 1 semana y han sido días tristes pero con ganas de tirar pa arriba cada segundo ✨luego desearle un feliz día a mi Madre �� gracias por tu sabiduría y que después de 22 años siendo hija única me regalarás una hermanita ���� te amo infinitamente Mimito", escribió Castelblanco en su Instagram.

Catalina Castelblanco también ha aparecido en teleseries como "20añero a los 40" y "Mamá Mechona".

Posteriormente, añadió: "también esta vez me deseo un feliz día a mí... que aunque aún no nazcas cachorra mía ya te siento dentro y te prometo que daré lo mejor de mi para hacerte feliz igual como tú me haces a mí y a tu papá ❤️✨ te amamos desde ya!".

Y el remate vino con un "A las dos �������� que vienen a llenar de la Luz que nos dejó la Meme! Gracias a todos por tanto amor y Feliz Día a todas las madres ❤️ Pd: imagínense lo loco de que ambas estemos embarazadas ��".

De inmediato aparecieron las felicitaciones y saludos para las protagonistas de las imágenes de parte de compañeras actrices y presentadores televisivas, como Belén Soto, Coni Piccoli, Fernanda Urrejola y Melina Noto, entre otras.

Algunos saludos para Catalina Castelblanco.

Otros de los mensajes que le enviaron a Catalina Castelblanco tras revelar la noticia.

El remate de esta historia tiene que ver con que ambas, tanto Catalina como su madre, están esperando a niñas para hacer crecer la familia.

