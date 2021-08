Uno de los programas de culto de la televisión chilena confirmó su regreso a la pantalla tras una década fuera de pantalla. Mea Culpa, de la mano de Carlos Pinto volverá con nuevos capítulos próximamente, así lo reveló TVN.

La primera transmisión del programa que recrea crímenes que estremecieron a la opinión público, duró 14 temporadas, 160 capítulos y terminó el año 2009, tras eso el canal fue transmitiendo episodios pasados.

Sobre el regreso del espacio, Carlos Pintos conversó con TVN al respecto en donde señaló que tiene altas expectativas. “Por estar aquí en TVN y por elegir este programa como puntal para poder salir nuevamente al aire".

Luego agregó: "Las mismas expectativas que se va a formar la gente las que tengo yo. Estamos trabajando y pensamos que se abre un nuevo mundo carcelario que, en cierto modo, yo no conocía".

Sobre el esquema del programa, el conductor señaló: "Mi parecer respecto al mundo de la delincuencia no es entrevistar a asesinos. La idea es entrevistar a personas porque creo que es lo único que a nosotros, los espectadores, nos hace darnos cuenta qué podemos hacer para no llegar a ese instante".

Asimismo agregó: "Creo que no hay nada más tentador que el regreso de algo que nos ha gustado, que me ha gustado hacer, y mucho del público que hoy está expectante porque 'Mea Culpa' abandonó las pantallas sin redes sociales. Hoy creo que pueden ser una gran compañía, unos grandes veedores y creo que los comentarios no se van a hacer esperar".