Benedict Cumberbatch es uno de los favoritos a llevarse una estatuilla en la próxima edición de los premios Oscar, la cual revelará a sus ganadores este domingo 27 de marzo.

El actor obtuvo su segunda nominación en su carrera por su papel en la película The Power of the Dog de Jane Campion, que se convirtió en una de las cintas que más distinciones tiene en la ceremonia que premia a lo mejor del séptimo arte. El actor fue nominado a Mejor Actor el 2014 por su participación en The Imitation Game.

En la película de Netflix basada en la novela del mismo nombre de Thomas Savage, Cumberbatch interpreta a Phil, un ranchero intimidante que inspira miedo en todos a su alrededor. Sin embargo, todo cambia cuando su hermano George se casa con la viuda del pueblo, integrandose a la familia junto a su hijo Peter.

El evento que reúne a las estrellas más grandes del cine se llevará a cabo este domingo 27 de marzo, podrá verse a través de las pantallas de TNT a partir de las 21.00 (Chile) y en TNT Series en el idioma original, con los comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento.

¿A qué categoría está nominado Benedict Cumberbatch y contra quién compite?

El protagonista de Dr. Strange compite en la categoría Mejor Actor en donde también están nominados Will Smith (King Richard), Javier Bardem (Being the Ricardos), Andrew Garfield (Tick Tick Boom!) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Revisa el trailer de El Poder del Perro a continuación.