La semana pasada, el actor Sam Elliot calificó la película de Jane Campion, El Poder del Perro, candidata a los premios Oscar como "pedazo de mierda" por sus "alusiones a la homosexualidad".

Esta crítica se realizó durante una entrevista en el podcast "WTF" de Marc Maron. El intérprete parecía molesto por la manera en que la película deconstruye los arquetipos occidentales clásicos, como los vaqueros.

Recordemos que la cinta sigue la historia de los acaudalados hermanos Phil (Benedict Cumberbatch) y George Burbank (Jesse Plemons), quienes son copropietarios de un enorme rancho en Montana. Es un lugar, en que la rápida modernización del siglo XX se mantiene y en el que la figura de Bronco Henry.

Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Rose (Dunst), Phil, sorprendido y furioso, lleva a cabo una guerra para destruirla por completo usando a su afeminado hijo, Peter, como peón.

Cumberbatch representa a un ranchero gay encerrado en 1825 cuya represión se manifiesta de manera tóxica, haciendo un infierno la vida de su nueva cuñada y su hijo.

¿Qué le dijo Benedict Cumberbatch a Sam Elliott por sus dichos sobre El Poder del Perro?

Ante estas declaraciones, Benedict Cumberbatch decidió salir al paso y responder con una contundente respuesta.

“Me estoy esforzando mucho por no decir nada sobre una reacción muy extraña que ocurrió el otro día en un podcast de radio aquí. Alguien realmente se ofendió, no lo he escuchado, así que es injusto que comente en detalle al respecto, que Occidente sea retratado de esta manera”, dijo Cumberbatch durante una entrevista reciente en BAFTA Film Sessions.

“Más allá de esa reacción, ese tipo de negación de que alguien pueda tener otra cosa que no sea una existencia heteronormativa debido a lo que hace para ganarse la vida o el lugar donde nació, también hay una intolerancia masiva en el mundo en general hacia la homosexualidad todavía y hacia un aceptación del otro y cualquier tipo de diferencia”, agregó el actor. “No más que en este prisma de conformidad de lo que se espera de un hombre en el molde arquetípico occidental de la masculinidad. Para deconstruir eso a través de Phil, no es una lección de historia”.

“Este es un caso muy específico de represión, pero también debido a una intolerancia por esa verdadera identidad que es Phil que no puede ser completamente”, añadió Cumberbatch. “Cuanto más miremos bajo el capó de la masculinidad tóxica y tratemos de descubrir las causas profundas de la misma, mayores posibilidades tendremos de lidiar con ella cuando surja con nuestros hijos”, concluyó.

Cabe recordar que El Poder del Perro de Netflix está nominada en 12 categorías en los premios Oscar 2022, incluyendo a Mejor Película del año.