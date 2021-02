¡Partirán con una película! Nickelodeon prepara masiva expansión para el universo de "Avatar: The Last Airbender"

Los fanáticos de "Avatar: The Last Airbender" pueden descorchar las champañas porque Nickelodeon acaba de confirmar el lanzamiento de Avatar Studios, una nueva división en sus filas que buscará expandir el universo que también abarca a "The Legend of Korra".

Y serán los mismísimos creadores originales de la ficción animada, Michael DiMartino y Bryan Konietzko, quienes estarán a cargo de desarrollar los proyectos que contemplan tanto películas como series.

El primero de esos títulos ya está confirmado: una película animada que iniciará su producción este año.

En una declaración a EW, DiMartino y Konietzko manifestaron su entusiasmo con la idea de "desarrollar nuestra franquicia y su narrativa a gran escala y en una variada cantidad de formatos y medios".

"Es increíble que hayan pasado 19 años desde que creamos Avatar: The Last Airbender, pero incluso después de todo ese tiempo aún hay muchas historias y épocas en el mundo de Aang que tenemos la intención de traer a la vida".

Esto será en paralelo a la serie en acción real que está preparando Netflix y de la que los creadores se desligaron, porque "perdieron el control sobre la dirección creativa" de la producción.

Los estrenos de Avatar Studios están pensados para las plataformas digitales propias de Paramount y también de terceros, así como además en canales de cable y por supuesto los cines.