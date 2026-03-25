Una inesperada noticia reveló el tenista polaco Hubert Hurkacz a través de sus redes sociales donde anunció el fin de su vínculo con el medallista chileno Nicolás Massú, quien desde finales del 2024 se sumó a su equipo.

A través de sus redes, el actual 76 del ranking ATP, escribió una extensa publicación para el viñamarino. “Estoy muy agradecido de ti Nico por toda tu dedicación, tu arduo trabajo y por haber permanecido a mi lado durante los momentos más difíciles de mi carrera”.

“Hemos decidido no seguir adelante trabajando juntos y tomar caminos diferentes. ¡Gracias de nuevo por el tiempo que compartimos!”.

Un duro 2025 para el polaco

El tenista buscaba regresar al circuito y recuperar su nivel, donde su mejor posición fue el puesto número 6 en el ranking ATP, clasificando a cuartos de final del torneo ATP Masters 1000 de Roma y a la final del torneo ATP 250 de Ginebra.

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Sin embargo, el 2025 atravesó una compleja lesión que lo alejó por largos meses de las canchas.

En su regreso al Tour, el jugador tuvo un importante avance al coronarse como campeón junto al Team Polonia de la United Cup.

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En síntesis: