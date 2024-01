WhatsApp en su continuo crecimiento y desarrollo sigue lanzando nuevas características para beneficiar a sus fieles usuarios y así evitar que migren a otras aplicaciones de similares cualidades. Sin embargo, esto también afecta a aquellas personas que cuenten con celulares más antiguos.

Son muchos los dispositivos móviles con sistema operativo de Android o iOS (Apple) que le dijeron adiós a WhatsApp durante el 2023 y que a partir de este 1 de febrero se sumarán más a la lista de afectados, por lo que te podría hacer replantear la idea de adquirir un celular más actualizado.

¿Usas alguno de estos modelos de celular? Ojo porque podrías quedarte sin usar WhatsApp

Según lo informado por WhatsApp, los requisitos mínimos para que la app funcione con tu celular son aquellos que ejecuten al menos Android 5.0 y iOS 12. Es decir, cualquier otro dispositivo que no cumpla lo mínimo no podrá funcionar con WhatsApp.

Estos son los celulares que se quedan sin WhatsApp

Samsung

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

Galaxy X cover 2.

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7II,

Huawei

Huawei Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

iPhone

iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE y 6S Plus

Otras marcas

Sony Xperia M

Lenovo A820

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

ZTE V956 – UMI X2,

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Es necesario mencionar que los celulares antes mencionados no son parte de alguna lista “oficial” de WhatsAPP. No obstante, son aquellos que no podrán cumplir con los requisitos mínimos debido a antigüedad.

¿Puedo tener dos números en WhatsApp?

Sí, la aplicación habilitó la opción de disponer de dos número en tu aplicación y en un solo celular. Desde WhatsApp especificaron que esta característica “Es útil para poder alternar entre tus cuentas, por ejemplo, la laboral y la personal. Ahora ya no necesitas cerrar sesión cada vez que dejas de usar una, llevar dos teléfonos contigo ni preocuparte por enviar mensajes desde la cuenta equivocada”.

Cabe destacar que para configurar una segunda cuenta de WhatsApp, necesitarás disponer de un segundo número de teléfono y una tarjeta SIM adicional o un teléfono que admita múltiples SIM o eSIM :

Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo. Accede a la configuración de WhatsApp. Puedes hacerlo seleccionando la opción correspondiente en la parte superior derecha de la pantalla (generalmente, se muestra como tres puntos o una flecha hacia abajo). Una vez en la configuración, busca la opción “Cuenta” o “Cuentas” y selecciónala. Dentro de la sección de cuentas, busca la opción “Añadir cuenta” o “Añadir número de teléfono” y selecciónala. WhatsApp te guiará a través del proceso de verificación de tu nuevo número de teléfono. Esto puede incluir la verificación mediante un código de seguridad que recibirás a través de SMS o una llamada telefónica. Ingresa el código según las instrucciones. Una vez que hayas verificado el nuevo número, se configurará una segunda cuenta de WhatsApp en tu dispositivo. A partir de este punto, podrás controlar la configuración de privacidad y notificaciones para cada una de tus cuentas de WhatsApp de forma independiente.