Actualmente el sueldo mínimo en Chile es de $460.000. Esto se debe a la aprobación de una ley en mayo de 2023 que permitió el incremento del salario en el país y que permitirá que llegue a los $500 mil en septiembre de 2024. Sin embargo, eso no es todo, porque existe un motivo por el que también podrían subir este 1 de enero.

¿Sube el sueldo mínimo este 1 de enero?

La normativa aprobada el año pasado establece que el sueldo mínimo deberá tener un reajuste el 1 de enero de 2024 su el IPC acumulado en 2023 supera el 6%. En caso de que esto suceda, el suelo mínimo subirá $10.000, es decir llegará a los $470 mil.

No obstante, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), todavía no revela el IPC acumulado de 2023, por tanto todavía no se sabe con certeza si el salario mínimo de los chilenos se mantendrá en $460 mil o si subirá a $470 mil.

Lo que si se sabe es que hasta noviembre de 2023 el IPC cumulado era de 4,5%, con lo que no se cumpliría la condición. De todas formas, habrá que esperar a los datos del INE para afirmarlo con seguridad.

¿Quiénes se beneficiarán si aumenta?

Es importante aclarar que el eventual aumento del sueldo mínimo beneficiará a todos los trabajadores con contrato que ahora mismo perciben el sueldo mínimo.

Quienes perciban más del actual sueldo mínimo no tendrán un aumento en su salario, a menos que su empleadores así lo convengan.

¿Qué pasa si no sube el sueldo mínimo?

Si el IPC del 2023 no supera el 6%, el sueldo mínimo no subirá y se mantendrá en $460 mil hasta septiembre de 2024, cuando por ley subirá hasta los $500 mil.

Bonos que podrían aumentar si sube el sueldo mínimo

Si llegase a subir el sueldo mínimo en Chile, automáticamente algunos bonos verían incrementados sus montos. Estos son: