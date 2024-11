Este viernes 15 de noviembre comienza el Período Complementario del Sistema de Admisión Escolar.

Esta etapa es una nueva oportunidad para los estudiantes que todavía no encuentra colegio, ya sea porque no quedaron seleccionados y no avanzó la lista de espera, rechazaron los resultados o porque no postularon.

Sistema de Admisión Escolar: ¿Qué es el Período Complementario?

El Período Complementario es una nueva etapa de postulación que funciona de la misma forma que el período principal, pero solo con los colegios a los que les quedan vacantes.

La postulación se realiza del 15 al 22 de noviembre.

¿Cómo postular en el Período Complementario?

Es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a www.sistemadeadmisionescolar.cl e ingresa con tu RUT o IPA y contraseña. Busca los colegios y ordénalos por orden de preferencia. Envía la postulación y descarga tu comprobante.

¿Qué pasa si mi hijo no queda a en ningún colegio?

Si luego del Período de Postulación tu hijo no queda en ningún colegio, te quedan dos opciones:

El Mineduc te sugerirá el colegio gratuito más cercano a tu domicilio que todavía cuente con vacantes. Ir a cada colegio que te interese para registrarte en el Libro Público y consultar si se puede abrir un cupo.

¿Cuándo salen los resultados?

Los resultados del Período Complementario se darán a conocer el 4 de noviembre.

¿Cuándo comienzan las matrículas?

El período de matrículas es del 5 al 13 de diciembre.

Si los estudiantes no se matriculan dentro de ese plazo, se liberará su cupo y quedará disponible para ser usado por el colegio en el período de regularización.