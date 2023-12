“¿Qué pasa si pierdo mi ticket de cambio?”. Esa es una pregunta que muchos se hacen luego de recibir sus regalos de Navidad, sobre todo si necesitan cambiar algún producto, ya que para hacerlo es necesario contar con dicho ticket.

A menudo, cambiar un artículo sin ticket puede ser complicado, por eso te explicamos a continuación las opciones disponibles para cambiar un producto después de las festividades navideñas.

¿Qué pasa si pierdo mi ticket de cambio?

El ticket de cambio es un documento que se puede utilizar cuando una persona no está conforme con un producto y decide cambiarlo, incluso si este está en perfectas condiciones.

Esta medida no es obligatoria para las empresas, sino voluntaria. De todas formas, debes saber que si te ofrecen el ticket de cambio, el comercio está obligado a cumplir con las condiciones. El plazo para hacer uso del ticket varía en cada empresa, pero generalmente es de 10, 20 o hasta 30 días.

Pero, ¿qué pasa en caso de pérdida o destrucción del ticket de cambio? Si eso te sucede puedes hacer uso de la boleta, que es el principal comprobante de compra.

Sin embargo, si no cuentas con ningunode los dos, la situación se vuelve un poco más compleja, porque necesitas alguno de esos documentos obligatoriamente para cambiar tu producto solo por gusto.

La recomendación en estos casos es revisar si cuentas con la boleta en tu correo electrónico o solicitarla a la empresa. Algunos comercios cuentan con la opción de obtener la boleta solo con el RUT de quien hizo la compra.

¿Puedo hacer uso de la garantía legal si no me gustó el producto?

No, la garantía legal es un derecho que tienen los consumidores cuando un producto está fallado, pero no aplica cuando a una persona no le gustó el producto.

Si tu producto está defectuoso, tienes un plazo de seis meses para hacer efectiva la garantía legal y elegir una de estas tres opciones:

Devolución del dinero

Cambio de producto o

Reparación gratuita

Si tu producto está fallado y no cuentas con boleta puedes hacer uso de otros documentos, como comprobantes de pago de cheque, cartola de cuenta corriente o tarjeta de crédito, comprobante de pago de tarjeta de crédito o débito, etc.

En caso de que el comercio no quiera hacer efectiva la garantía con uno de estos documentos, puedes hacer un reclamo ante el Sernac llamado al 800 700 100, ingresando al Portal del Consumidor en www.sernac.cl o acudiendo a una de las oficinas de forma presencial.

Es importante aclarar que esto solo aplica a la garantía legal por fallo del producto y no aplica si perdiste el ticket de cambio, en caso de que quieras cambiar el producto porque no te gustó.