¿Qué pasa si no declaro renta? Hoy termina el plazo para hacer el trámite ante el SII

Este viernes 10 de mayo concluirá el plazo para que los últimos contribuyentes hagan su declaración en la Operación Renta 2024, trámite que en algunos casos es de carácter obligatorio y que, de no realizarse, acarrea importantes dolores de cabeza.

¿Qué pasa si no declaro renta? Hoy termina el plazo para hacer el trámite ante el SII

Según señala el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su un documento actualizado el 1 de abril del 2024, el hecho de no presentar tu declaración de renta dentro del plazo legal, generará multas e intereses a tu misma declaración.

No obstante, eso no es todo, porque si estabas obligado a hacerlo y no lo hiciste también serás citado a las unidades del SII y quedarás registrado en los registros del SII con la anotación tributaria “no declarante F22”, la que te impedirá realizar algunos trámites importantes dentro del organismo.

Te recordamos que quienes hayan realizado su declaración desde el 27 de abril hasta el día de hoy, viernes 10 de mayo, recibirán su devolución (si corresponde) el 28 de mayo por depósito o el 30 del mismo mes vía cheque.

¿Cuáles son las próximas fechas de pago de la devolución de impuestos?

Fecha de declaración Depósito Cheque 1 al 8 de abril 26 de abril 30 de mayo 9 al 19 de abril 14 de mayo 30 de mayo 20 al 26 de abril 20 de mayo 30 de mayo 27 de abril al 10 de mayo 28 de mayo 30 de mayo 8 al 30 de abril F22 con pago F22 con pago

¿Quiénes están obligados a hacer la declaración de renta 2024?

El sitio web del Gobierno de Chile señala que este 2024 deben declarar renta: