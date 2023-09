Durante este me de septiembre se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para los pensionados y trabajadores de nuestro país. No obstante, este bono solo se ofrece a algunos trabajadores públicos, mientras que los empleados del sector privado no tienen obligación de recibirlo. Es por ello, que durante septiembre podrías obtener otro tipo de beneficios.

Los tres bonos que puedo recibir si no me dan Aguinaldo de Fiestas Patrias

Los trabajadores del país que no tengan derecho a recibir el Aguinaldo de Fiestas Patrias igualmente pueden obtener otros tres bonos que se entregan durante septiembre. Conoce cuáles son, sus requisitos, montos y quiénes lo reciben:

Subsidio Protege

Los padres y madres de Chile pueden recibir a partir del 11 de septiembre el último pago del Subsidio Protege. Este bono entrega $200 mil mensuales y lo recibirás si ya postulaste en junio y cumples con estos requisitos:

Tener un hijo/a menor de cinco años al cuidado personal.

Además, para niños menores de 2 años, no tener acceso al beneficio de sala cuna por parte de la empresa.

Ser madre trabajadora dependiente o independiente. Alternativamente, el padre trabajador puede solicitar el beneficio si tiene el cuidado personal de manera exclusiva.

Trabajadoras dependientes: Tener 4 cotizaciones de seguridad social registradas en los últimos 12 meses previos a la postulación, siendo una de estas 4 cotizaciones del mes previo a la postulación.

Trabajadoras independientes: Haber cotizado como independiente en la Operación Renta 2022.

Para saber si te corresponde el pago de este mes de septiembre consulta con tu RUT y ClaveÚnica en este ENLACE.

Subsidio Empleo Joven

Luego de que en agosto se entregó el pago anual, el Bono Empleo Joven seguirá dando sus pagos mensuales desde el 29 de septiembre. El monto será de un máximo de $40.436 y podrás recibirlo si postulaste desde mayo para atrás y cumples con estos requisitos:

Tener entre 18 a 24 años de edad.

años de edad. Estar trabajando de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población (según Registro Social de Hogares).

(según Registro Social de Hogares). En caso de tener 21 años de edad o más, debes contar con licencia de educación media.

Para recibir el pago anual debes tener una renta bruta anual inferior a $7.278.446.

Para obtener el pago mensual debes ganar una renta bruta mensual menor a $606.537.

Tener las cotizaciones al día.

No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.

Para ver si te corresponde el pago mensual del Bono Trabajador Joven ingresa AQUÍ.

Bono Mujer Trabajadora

El Bono al Trabajo de la Mujer también dio su pago anual en agosto y ahora en septiembre seguirá ofreciendo su entrega mensual a partir del 29 de septiembre. El monto también es de un máximo de $40.436 y podrás recibirlo si postulaste desde mayo para atrás y cumples con estos requisitos:

Ser mujer y tener entre 25 y 59 años.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población según el Registro Social de Hogares.

según el Registro Social de Hogares. Trabajar de forma dependiente o independiente y tener las cotizaciones al día.

Para las mujeres que reciban el pago anual, deben tener una renta bruta anual inferior a $7.278.446.

Para quienes escojan el pago mensual, deben ganar menos de $606.537 brutos al mes.

No trabajar en una institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba dinero estatal superior o igual al 50%.

Para consultar si eres beneficiario durante septiembre revisa con tu RUT y ClaveÚnica en este SITIO.