Queridas(os) creyentes de la Astrología, como sabrán o si no, bueno te contamos. Pues, Mercurio entró a Géminis y hace trino a Plutón (el planeta de la transformación) el cual entra a Capricornio lo que permitirá cambiar el ritmo cósmico y cotidiano: revelaciones se vienen para que luzca tu mejor versión. A continuación, damos a conocer el horóscopo semanal de esta semana.

Aries

Inicias una gran semana con la luna en tu singo. Esto te dará fuerza y vigor para que impulses en todos tus proyectos. Este clima astral de Mercurio en Géminis puede que te haga comportarte de forma reactiva. No caigas en problemas que pueden evitarse.

Tauro

Nuestro querido estable Tauro. Es probable que sientas que te apresuran en tus cambios o tareas en el trabajo, y eso te molesta demasiado. Deberás aprender una vez más que las cosas no pueden ir siempre a tu ritmo y dejar de resistirte al cambio.

Géminis

Nuestro querido parlanchín. Claramente con Mercurio en tu signo es muy posible que te creas profeta de todas las respuestas. Pero debes aprender bien a seleccionar tus pensamientos porque puedes hablar de más y te jugará en contra.

Cancer

No entiendes por qué te has sentido en el último tiempo tan incomprendido (a). Deberás re descubrir quien eres y demostrar tu verdadera identidad sin miedo al rechazo. Te conoces, eres el signo que simboliza el hogar. No permitas que te cuestionen.

Leo

Nuestro querido león guerrero. Con Venus en tu signo te pondrás bueno para el coqueteo y llamar la atención. Tu corazón gentil se hará notar y todos querrán compartir contigo. Sin embargo, deberás ver con quien te juntas porque puede haber alguna persona falsa.

Virgo

Nuestro querido signo ordenado, servicial y analítico. En estos días se te aconseja que te permitas sentir porque es probable que hoy tengas un día muy agitado y con muchas ordenes y luego todo ese estrés se te va a la casa. Deja ir la carga laboral y toma una copa de vino.

Libra

Es posible que te pongas más romántico o bueno para las citas. Si eres mujer tendrás ganas de que te cortejan pero ya debes entender que los tiempos cambiaron, así que da el primer paso, no te arrepentirás.

Escorpio

El signo más profundo y misterioso del zodiaco. Deberás a controlar tus impulsos y sentirte atacado constantemente. Hoy puede ser un buen día para reflexionar tantos problemas que te creas tu mismo en tu cabeza. Suelta, deja de asfixiarte.

Sagitario

Un libertario Sagitario. Es posible que se te juzgue debido a tu inteligencia. En el trabajo o en el hogar, la gente no podrá creer que pudiste resolver aquel acertijo. Debes recordar que las personas se sientes inseguras cuando ven la espontaneidad en alguien.

Capricornio

Una semana llena de transformación. Hoy será un día donde deberás hablar contigo mismo y reconocer tu lado oscuro que tanto te cuesta ver. Cuando realmente veas te volverás libre.

Acuario

El querido guerrero y rebelde Acuario. Deberás comprender que en el trabajo siempre alguien te querrá poner el pie encima. Se viene un día de conflictos. Si sientes que tienes que abandonar ese trabajo, reflexiona y haz lo mejor para ti.

Piscis

El signo del amor universal. Hoy será un día tranquilo, pues la luna en tu constelación te hizo entender una vez más lo sensible que eres. Ahora con tu sabiduría, es posible que hoy des un gran consejo para alguien que lo recordará toda la vida.