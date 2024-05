El pasado miércoles 1 de mayo nuestro país celebró el Día del Trabajador, fecha que por supuesto correspondió a un día feriado irrenunciable en Chile. La buena noticia para algunos es que aún queda otro feriado más que está por llegar y se trata del 21 de mayo.

¿Es feriado y qué se celebra? Te contamos todo lo que debes saber de esta jornada a continuación por RedNews de RedGol.

¿Es irrenunciable el feriado del 21 de mayo y qué se celebra ese día en Chile?

No, el próximo martes 21 de mayo no corresponde a irrenunciable . Sin embargo, si se trata de un feriado nacional, lo que significa que algunos trabajadores podrán descansar y no trabajar según la naturaleza de sus labores.

21 de mayo: El Día de las Glorias Navales

El próximo martes 21 de mayo se celebra el Día de las Glorias Navales. Para entender esta conmemoración, es importante remontarse a 1879, año en que tuvieron lugar dos importantes enfrentamientos navales en Iquique y Punta Gruesa.

El más destacado fue el Combate Naval de Iquique, donde Arturo Prat saltó desde la Esmeralda al Huáscar del Perú en la ciudad norteña.

Archivo Nacional Gob

Sin embargo, otro acontecimiento significativo ocurrió en la batalla de Punta Gruesa, donde la Covadonga hizo encallar a la Independencia tras un intenso enfrentamiento.

La razón principal por la que se conmemora cada 21 de mayo es precisamente porque en esa fecha se llevaron a cabo los enfrentamientos mencionados anteriormente.

Desde 1915, se decidió celebrar y conmemorar ambas batallas con desfiles realizados por personal de la Armada, además de desfiles con ofrendas florales en los puertos de Valparaíso y Talcahuano.

Desfile 21 de mayo

¿Estará cerrado el comercio el 21 de mayo?

No. Volvemos a mencionar que no corresponde a un feriado irrenunciable. Esto quiere decir que el comercio funcionará de manera habitual o según los horarios definidos por feriado.