Este miércoles es feriado por el Día del Trabajador, por lo que muchos empleados se toma el día de descanso. ¿Qué significa es por el comercio? ¿Están abiertos los supermercados y mall hoy?

¿Están abiertos los supermercados y malls hoy?

No, no están abiertos los supermercados y malls hoy, porque al tratarse de un feriado irrenunciable el comercio no puede funcionar por ningún motivo. Los negocios podrían abrir, ya que pueden funcionar solo si son atendidos por sus dueños.

Según la ley 19.973 hay excepciones y en un feriado como hoy pueden abrir los siguientes establecimientos:

Clubes.

Restaurantes.

Hoteles.

Establecimientos de entretenimiento: Cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabarets, etc.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Bencineras.

Tiendas de conveniencia asociadas a bencineras.

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Negocios, solo si son atendidos por sus dueños.

Esto quiere decir que las tiendas de un mall están cerradas, pero que el patio de comidas, restaurantes, cines y establecimientos de ese estilos podrían estar abiertos este miércoles 1 de mayo.

Horario supermercados 2 de mayo

Si necesitas hacer compras, pero no puedes hoy porque está todo cerrado, revisa el horario de los supermercados este jueves 2 de mayo. Ten en cuenta que podría haber variaciones dependiendo de la sucursal:

Líder y Líder Express

Lunes a viernes: 8:00 a 21:00 horas.

8:00 a 21:00 horas. Fin de semana y festivos: 8:00 a 21:00 horas.

Jumbo

Lunes a sábado: 8:00 a 21:00 horas.

8:00 a 21:00 horas. Domingo y festivos: 9:00 a 21:00 horas.

Unimarc

Lunes a viernes: 08:30 a 21:30 horas.

08:30 a 21:30 horas. Sábado: 08:30 a 21:30 horas.

08:30 a 21:30 horas. Domingo: 09:00 a 21:30 horas.

09:00 a 21:30 horas. Feriados: 09:00 a 21:30 horas.

Santa Isabel

Lunes a sábado: 8:30 a 21:00 horas.

8:30 a 21:00 horas. Fin de semana y festivos: 9:00 a 21:00 horas.

ottus

Lunes a viernes: 8:30 a 21:00 horas.

8:30 a 21:00 horas. Fin de semana y festivos: 8:30 a 21:00 horas.

Mayorista 10

Lunes a viernes: 08:30 a 21:30 horas.

08:30 a 21:30 horas. Sábado: 08:30 a 21:00 horas.

08:30 a 21:00 horas. Domingo: 09:00 a 20:00 horas.

Alvi

Lunes a viernes: 8:00 a 21:00 horas.

8:00 a 21:00 horas. Sábado: 8:30 a 21:00 horas.

8:30 a 21:00 horas. Domingo: 9:00 a 20:00 horas.

9:00 a 20:00 horas. Feriados: 9:00 a 20:00 horas.

aCuenta

Lunes a sábado: 8:00 a 21:30 horas.

8:00 a 21:30 horas. Domingos y festivos: 8:30 a 21:00 horas.

Horario malls 2 de mayo

Si necesitas hacer compras, pero está todo cerrado, revisa el horario de los malls este jueves 2 de mayo. Ten en cuenta que podría haber variaciones dependiendo de la sucursal:

Cadena Mall Plaza

Alameda, Antofagasta, Arica, Calama, Copiapó, Egaña, Iquique, La Serena, Los Dominicos, Los Ángeles, Mirador Bio Bio, Norte, Oeste, Sur, Tobalaba, Trébol, Vespucio:

Tiendas

Lunes a sábado: 10:30 a 20:00 horas

10:30 a 20:00 horas Domingo: 11:00 a 20 horas

11:00 a 20 horas Patio de comida: 10:00 a 22:00 horas

Cenco Malls

Florida Center, La Dehesa, Ñuñoa, El Llano, Belloto, Rancagua, Temuco, Osorno, La Reina:

Lunes a domingo: 10:00 a 20:30 horas

10:00 a 20:30 horas Patio de comida: 10:30 a 21:00 horas

Mall Vivo y Outlets

Coquimbo, San Fernando, Outlet Chillán, Los Trapenses:

Lunes a domingo: 10:00 a 20:00 horas

Panorámico:

Lunes a sábado: 10:00 a 20:00 horas

10:00 a 20:00 horas Domingo: 11:00 a 17:00 horas

Costanera Center

Lunes a domingo: 10:00 a 20:30 horas

10:00 a 20:30 horas Patio de comidas: 10:00 a 21:00 horas

Alto Las Condes

Lunes a jueves y domingo: 10:00 a 20:30 horas

10:00 a 20:30 horas Patio de comida: 10:00 a 21:00 horas

Malls Arauco

Parque Arauco, Maipú, Estación, El Bosque, San Antonio, Angamos, Quilicura, Chillán, Coronel, Buenaventura, San Pedro, Curauma y Coquimbo: