Diputados de Renovación Nacional (RN) tacharon de ineficiente la propuesta del Gobierno de la Ley Antiterrorista, y apuntaron a siete deficiencias graves que afectarían en la capacidad de fortalecer la persecución penal de este tipo de delitos.

¿Cuál es la propuesta de Ley Antiterrorista del Gobierno?

La propuesta del Gobierno recoge esfuerzos anteriores por actualizar la legislación antiterrorista, incorporando elementos de proyectos presentados por los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera y de las legislaciones de países como Alemania y España; con foco en la persecución de asociaciones criminales terroristas y en anticipar la persecución penal eficaz.

Según explica el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su página web, “ante las dificultades para probar en juicio el ánimo terrorista de un imputado, se optó por eliminar ese elemento subjetivo exigido en la actual legislación y se plantea utilizar elementos objetivos cuya prueba es factible para determinar que los actos constituyen terrorismo“.

Además, la propuesta crea un nuevo tipo penal de asociación terrorista , de manera que quienes pertenezcan a una organización criminal con fines terroristas (comisión de determinados delitos con fines o características terroristas) podrán ser perseguidos por pertenecer a ellas, además de las sanciones que reciban por otros delitos que hayan cometido.

Asimismo, incorpora una nueva categoría de delitos de favorecimiento de la asociación terrorista que facilita las sanciones contra quienes cometan determinados delitos (por ejemplo: amenazas, extorsión, lavado de activos, etc.) para favorecer la actividad de una asociación terrorista.

Las técnicas especiales de investigación de la nueva ley de crimen organizado, tales como interceptación de comunicaciones, registro de equipos informáticos, agentes encubiertos, reveladores e informantes, entre otras, serán aplicables a los delitos terroristas, incluyendo los nuevos tipos contemplados en la propuesta.

¿Por qué la bancada de RN critica la Ley?

Según señalaron los parlamentarios de RN: “la propuesta de legislación antiterrorista presentada por el Gobierno no cumple con los estándares internacionales , aumenta la complejidad en la persecución penal, omite aspectos clave y no ofrece las herramientas necesarias para combatir eficazmente el terrorismo. Instamos al Gobierno a reconsiderar esta propuesta y a trabajar en una legislación que sea verdaderamente efectiva en la lucha contra el terrorismo y que cumpla con las obligaciones internacionales y constitucionales de Chile”.

En detalle, las siete deficiencias que encontró la bancada de RN son:

1- Incumplimiento de obligaciones internacionales: La propuesta no cumple con las obligaciones internacionales asumidas por Chile en relación con la lucha contra el terrorismo. Diversos instrumentos internacionales exigen que los países posean una legislación antiterrorista efectiva y especializada. Esta propuesta no sólo falla en cumplir con los requisitos internacionales, sino que también impone cargas adicionales al Estado de Chile al no incorporar figuras delictivas que son necesarias para la cooperación internacional y la extradición.

2- Mayor complejidad en la persecución penal: La propuesta aumenta la complejidad en la persecución penal al enfocarse en la sanción de la pertenencia a organizaciones criminales terroristas. Esto agrega dificultades probatorias significativas y puede hacer que la persecución sea aún más complicada. Además, diferencia la gravedad de la sanción según el rol de la persona dentro de la organización, lo que complica aún más la aplicación de la ley.

3- Omisión de sanciones para actos preparatorios: La propuesta omite sanciones para actos preparatorios de delitos terroristas, como la conspiración. Esta omisión es excepcional en el derecho penal y no se ajusta a la gravedad de estas conductas.

4- Falta de delitos terroristas Per Se: La propuesta carece de figuras que constituyan delitos terroristas por la utilización de medios catastróficos y su potencialidad mortal o lesiva. Esto va en contra de los tratados internacionales suscritos por Chile y no satisface las necesidades de una legislación antiterrorista efectiva.

5- Falta de herramientas especiales de investigación: La propuesta no contempla herramientas especiales en materia investigativa o procesal que reflejen la particular peligrosidad de las conductas terroristas. Esto pone en duda la capacidad del Estado para combatir eficazmente el terrorismo.

6- Promesa falsa de mayor eficacia: A pesar de declarar flexibilizar la legislación, la propuesta no logra aligerar y objetivar el estatuto penal antiterrorista. Esto podría llevar a la no aplicación de la ley debido a la alta posibilidad de no cumplir con los requisitos probatorios.