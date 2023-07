El Subsistema de Seguridades y Oportunidades en Chile brinda un beneficio monetario no postulable a todas las personas usuarias o integrantes de una familia usuaria que se encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos o Calle.

¿En que consiste el Bono por Formalización del Trabajo?

El bono lo podrá recibir cada miembro de la familia que cumpla con los requisitos establecidos. El monto máximo del beneficio para el año 2023 es de $269.191 y se entrega en una sola cuota. Cabe destacar que el valor del bono se ajusta anualmente en febrero, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cuáles son los requisitos para el Bono por Formalización del Trabajo?

El Programa de Acompañamiento Sociolaboral en Chile brinda un beneficio a las personas que cumplen con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años y estar ingresando por primera vez a un trabajo formal.

Es necesario ser un participante efectivo del programa , lo que implica estar involucrado y participar activamente en todas las actividades que lo componen.

, lo que implica estar involucrado y participar activamente en todas las actividades que lo componen. Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el seguro de cesantía, que hayan sido declaradas y pagadas durante el período de participación efectiva en el Programa de Acompañamiento Sociolaboral.

¿Cómo se cobra el bono?

Para cobrar el bono y recibir el pago correspondiente, es necesario contar con la cédula de identidad de la persona que recibirá el beneficio. Además, es recomendable tener una cuenta activa en CuentaRUT, que es una cuenta bancaria ofrecida por el BancoEstado.

Si ya posees una cuenta CuentaRUT activa, el pago del bono será transferido directamente a tu cuenta bancaria.

En el caso de las personas que aún no tienen una cuenta CuentaRUT y necesitan acercarse a BancoEstado para activarla, tienen un plazo de 18 meses desde la fecha de emisión del bono para realizar este trámite y efectuar el cobro. Si no se realiza la activación dentro de este plazo, se entenderá que se renuncia al beneficio y no se podrá recibir el pago correspondiente.