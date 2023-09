Si bien, la bandera chilena se puede utilizar durante todo el año, su uso es obligatorio durante dos días de septiembre, y quienes no lo hagan de la manera correcta se exponen a multas.

¿Cómo evitar multas al poner la bandera chilena durante Fiestas Patrias?

De acuerdo a información de la página web del Gobierno, si se va a poner la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda mirada desde el frente. De la siguiente manera:

Si se va a poner la bandera de manera vertical (colgada en una ventana) la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente. Como se ve a continuación:

Si se va a usar un mástil , este debe ser blanco y la bandera tiene que estar en el tope superior:

¿Qué días es obligatorio poner la bandera?

El uso de la bandera chilena es obligatorio durante toda la jornada del 18 y 19 de septiembre , en todos los edificios públicos y privados.

¿Cuáles son las multas?