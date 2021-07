Primarias Presidenciales | ¿Es feriado irrenunciable el próximo domingo 18 de julio?

En solo cinco días más, el próximo domingo 18 de julio se llevarán a cabo los comicios de primarias, con los que se definirán las cartas presidenciales de los bloques Apruebo Dignidad y Chile Vamos.

Por el lado de Apruebo Dignidad, las alternativas son Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS); mientras que desde el bloque oficialista de Chile Vamos se presentan Ignacio Briones (Evopoli), Mario Desbordes (RN), Joaquín Lavín (UDI) y Sebastián Sichel (IND).

Dentro de la instancia pueden participar militantes de partidos que pertenecen a alguno de los dos conglomerados y personas independientes que no tienen militancia política. Eso sí, no pueden votar militantes de partidos que no pertenecen a algún bloque.

Y es producto del proceso que se vivirá este fin de semana es que surgen algunas dudas sobre algunos detalles, uno de ellos es si este domingo será feriado irrenunciable o no y en RedGol te entregamos las respuestas.

¿Es feriado irrenunciable el domingo de primarias?

Como anteriormente se mencionó, este domingo 18 de julio son las primarias, pero no será día festivo irrenunciable; por lo que pueden funcionar los mercados, dependiendo de la fase en el Plan Paso a Paso en la que se encuentren.