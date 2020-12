Plan Paso a Paso | Conoce AQUÍ cuáles son las comunas de la RM pueden retroceder a Cuarentena

En el marco del Plan Paso a Paso, el Ministerio de Salud hace algunas semanas anunció que la Región Metropolitana completa retrocede a Fase 2, debido al alto número de contagios que se han registrado en las últimas semanas.

Debido a esto, se piensa que es inminente la llegada de la Fase 1 a la capital, aunque el anuncio de este jueves 17 no implicó grandes cambios, se espera que el 21 de diciembre puedan darse los anuncios relacionados a este posible retroceso.



¿Qué comunas podrían retroceder a Fase 1 (Cuarentena)?

El Ministro de Salud, enrique Paris anunció que, si la Región Metropolitana retrocede a Fase 1, no serían todas las comunas, sino que solo parte de ellas, es decir las llamadas cuarentenas dinámicas. Opinión, que no fue compartida por los expertos, incluso desde el mismo Colegio Médico recomiendan que de retroceder a fase de confinamiento debiese ser en bloques, no de manera parcial.

El comunicado oficial, será el próximo 21 de diciembre, cuándo sabremos si la RM se mantiene, retrocede o avanza, todo esto según las cifras y los indicadores de trazabilidad del Plan Paso a Paso.

Hasta el momento, las comunas que retrocederían a cuarentena (Fase 1), serían Puente Alto, La Florida, Maipú, Santiago y Pudahuel, esto debido a que se encuentran con el mayor número de casos activos, de hecho, Puente Alto registra más de cien casos nuevos en un mes.

En toda la RM, esta última semana los casos de Covid-19 activos son de un 11% con un total de 2.404 nuevos casos, cifra similar a la alcanzada en mayo de este año, cuando se registraba el inicio de la pandemia con 2.545 casos.