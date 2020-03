Permiso de circulación: Presidente envía veto para eliminar intereses y permitir pago en dos cuotas

El presidente Sebastián Piñera anunció un veto sustitutivo, con discusión inmediata, para eliminar los intereses de los permisos de circulación atrasados, y permitir el pago en dos cuotas.

Esto permitirá subsanar las deficiencias del proyecto de ley que se aprobó en el Congreso por esta materia, y que va en ayuda para enfrentar los problemas de la pandemia de coronavirus en la ejecución de trámites como este.

"Enviaré al Congreso un veto sustitutivo que eliminará pago de intereses y reajustes de permisos de circulación que se paguen después de hoy", aseguró el mandatario en un punto de prensa.

[VIVO] Tomamos nuevas medidas para enfrentar y disminuir impacto Coronavirus https://t.co/Ttxgq5KFfr — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) March 31, 2020

"Este veto sustitutivo eliminará el pago de intereses y reajustes de permisos que se paguen con posterioridad al 31 de marzo y dentro de los plazos que establece este veto, y adicionalmente permitirá que cuando se pague esta cuota se pueda pagar en dos cuotas”, agregó Piñera.

La primera de éstas deberá pagarse antes del 30 de junio y la segunda antes del 31 de agosto. Eso si, el Seguro Obligatorio debe ser adquirido hasta este 31 de marzo.

La iniciativa fue patrocinada en la Cámara de Diputados, teniendo como fundamento darle respiro al bolsillo de muchos chilenos y evitar la posible propagación del coronavirus, pero dado que el proyecto no representó realmente una ampliación del plazo para pagar el permiso, sino que dejó un lapso de tiempo para no ser multado si no se renueva, miles de chilenos salieron a las calles este martes para pagarlo, arriesgándose al contagio de covid-19 por las aglomeraciones.