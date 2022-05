IFE Laboral | Fechas de pago: ¿Cómo saber cuándo me pagan el IFE de este mes?

El IFE Laboral es un beneficio estatal que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) para las personas que se encontraban desempleadas y encontraton un nuevo trabajo, con el objetivo de fomentar el empleo formal.

Este beneficio fue extendido por el Gobierno hasta septiembre de este año y quienes postulen hasta el 31 de julio de 2022, tendrán derecho a recibir tres meses de pagos consecutivos.

Los requisitos para solicitar el IFE Laboral son:

Tener un nuevo contrato de trabajo , en el mes en curso o máximo en el mes anterior a la postulación, por lo tanto para pedirlo este mes de mayo debes haber firmado tu contrato entre el 1 de abril y el 31 de mayo.

, en el mes en curso o máximo en el mes anterior a la postulación, por lo tanto para pedirlo este mes de mayo debes haber firmado tu contrato entre el 1 de abril y el 31 de mayo. Tener una remuneración mensual bruta menor o igual a 3 Ingresos Mínimos Mensuales ($1.050.000).

($1.050.000). Haber estado cesante durante todo el mes anterior al inicio del nuevo contrato de trabajo.

Es importante aclarar que solamente es posible recibir tres pagos de IFE Laboral, por lo que no puedes volver a postular a este beneficio pese a que hayas encontrado un nuevo empleo. Asimismo, no pueden solicitarlo quienes no tengan contrato de trabajo, quienes presten servicios al Estado o quienes tengan licencia médica (incluido pre y posnatal).

¿Cuándo pagan el IFE Laboral de mayo?

El IFE Laboral correspondiente al próximo mes comenzó a pagarse el 1 de mayo. Si quieres saber exactamente el estado de tu pago debes ingresar AQUÍ, ingresar con tu Clave Única, acceder a "Tu cuenta" y luego dar clic en "Ir a tu cuenta".

Hay que recordar que el pago del IFE Laboral se da en diferido por dos meses, por lo que en mayo recibirán su primer pago quienes postularon en marzo.

¿Cuánto dinero recibiré del IFE Laboral en mayo?

El monto de este bono varía según la persona y la fecha en que recibirá el IFE Laboral:

Mujeres de cualquier edad, hombres entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad debidamente certificada y asignatarios de pensión de invalidez:

- Períodos de pago hasta junio 2022: 60% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $250.000 mensuales.

- Períodos de pago desde julio a septiembre 2022: 60% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $300.000 mensuales.

Hombres mayores de 24 y menores de 55 años:

- Períodos de pago hasta junio 2022: 50% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $200.000 mensuales.

- Períodos de pago desde julio a septiembre 2022: 25% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $100.000 mensuales.