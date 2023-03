El Presidente Gabriel Boric desmintió la acusación que hizo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien culpó al mandatario, acusándolo de “telefonazo” al Ministerio Público, organismo que inició un sumario administrativo en contra de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, por proporcionar información al jefe comunal sobre los domicilios de narcotraficantes.

A inicios de año, el alcalde de la comuna capitalina informaba el inicio de un plan comunal con el cual se buscaba derrumbar las ampliaciones de las denominadas ‘casas narco’. El Municipio derrumbaba las propiedades gracias a un listado proporcionado por el órgano persecutor; hecho que ahora es investigado por eventuales irregularidades en la entrega de información –que, incluso puede ser confidencial– a Carter.

Debido a este sumario, el alcalde de La Florida culpó a La Moneda de contactarse con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para impedir nuevas demoliciones, ante un supuesto cambio de postura en relación a la demolición de ampliaciones no reguladas en la comuna. “Aquí hubo un telefonazo. El gobierno no puede con sus contradicciones”, acusó el jefe comunal.

Las palabras de Carter fueron respondidas por el propio Presidente Gabriel Boric, quien, además de descartar el presunto ‘telefonazo’, enfatizó que el compromiso del Gobierno es luchar contra delincuentes y no alcaldes. “En esa pelea no estoy interesado”, sentenció.

“Eso es absolutamente falso, la fiscalía es un ente autónomo. No ha habido ningún llamado por parte del gobierno, pero además yo estoy preocupado -como gobierno- de luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico y no contra alcaldes. Así que en esa pelea no estoy interesado”, señaló el mandatario este jueves.

Las palabras de Boric fueron respaldadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quién también desmintió a Carter. “No hemos hecho ningún telefonazo”, afirmó secretaria de Estado.