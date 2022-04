Aries (marzo 21 - abril 20)

Estos días te sentirás más inspirado y tenderás a actuar por impulsos en lugar de poner por delante lo racional. Deje que tu propio corazón te guie. Será un buen día y obtendrás los resultados que esperas.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No dejes que los nervios te traicionen. Estarás muy impaciente y hasta un poco agobiado, pero debes aprender a controlar tu reacción a las cosas imprevistas. No te tomes las cosas tan en serio si no tienen un efecto tan grande.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Serán días de varias sorpresas, reencuentros y nuevas emociones. Recibirás noticias de alguien de tu pasado y aunque te generará un poco de nervios al comienzo, finalmente estarás feliz y sentirás confianza.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Las cosas están resultando a tu favor desde hace un tiempo y seguirá siendo así. Si necesitabas confirmación, no sigas esperando, porque está más que claro que se vienen cosas buenas. Aprovecha esta buena racha.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Es probable que te veas en medio de un conflicto inesperado y te sentirás muy herido. Pero debes intentar pensar con la cabeza fría, ser objetivo y empático. No tomes en cuenta los consejos que solo buscan agregar más leña al fuego.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Dentro de pocos días concretarás una de tus metas. Te sentirás muy realizado en varios ámbitos y finalmente encontrarás respuesta a muchas dudas. No tengas miedo de las cosas nuevas en tu vida.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No dejes que el pesimismo dicte tu día a día. Si algo no resultó como esperabas, vive el duelo, pero no te quedes estancado. Tienes que avanzar y volver a intentarlo, es la única forma de salir del hoyo. Mientras más tiempo te quedes ahí, más difícil será salir.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Estarás en desacuerdo con una persona muy querida y pasará un tiempo sin que puedan arreglar las cosas por el orgullo de ambos. No dejes que un tema puntual arruine la amistad. Intenta conversar y no tengas miedo de dar el primer paso.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Ten cuidado con las personas a las que confías tus asuntos personales, porque algunos de ellos no son genuinos. Debes estar más atento para darte cuenta de sus verdaderas intenciones.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Pasarás por un momento complejo e inesperado, pero recibirás ayuda de alguien inesperado y eso te reconfortará grandemente. Saber que otros se preocupan por ti te permitirá salir adelante y retomar lo que habías perdido.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Se viene un día lleno de sorpresas quizás no tan gratas, las cosas no resultarán como esperabas y eso te desconcertará un poco. Pero no debes dejar que un pequeño cambio de planes arruine tu día, no es el fin del mundo. Ajústate a las circunstancias y continúa tu camino.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Ten cuidado con las personas que tienes cerca, sobre todo aquellas que no parecen genuinas y que no pueden ocultar la envidia. Ve con precaución, porque te traicionarán cuando tengan la oportunidad. Si eres precavido, puedes adelantarte a ellos.