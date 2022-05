Aries (marzo 21 - abril 20)

Es un buen día para pensar muy bien las decisiones que tomarás. Da más de una vuelta a las ideas, no seas impulsivo, ni te dejas llevar por las emociones. Intenta ser objetivo, porque de esas decisiones saldrán cosas muy importantes.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Será un día complejo, porque no tendrás mucho ánimo para culminar tus deberes. Andarás un poco gruñón y tienes permitido sentirte así de vez en cuando, pero debes tener presente que los demás no tienen la culpa, así que no te desquites con ellos.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día de muchas preguntas, te sentirás muy curioso y con ganas de resolver algunas incógnitas. Aprovecha este impulso para concretar esos cambios que planeas desde hace tiempo, pero que no te atreves a llevar a cabo.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Será en el momento en que menos te los esperes, pero llegará un nuevo propósito a tu vida, algo por lo que luchas y seguir adelante. Puede ser una persona, una oportunidad, una relación o un proyecto. Sea lo que sea, sentirás ganas de esforzarte y sin duda te convertirás en una mejor versión de ti mismo.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Ha pasado mucho tiempo desde que te sentiste pleno, pero esos días de amargura están llegando a su fin. Hoy más que nunca te sentirás muy bien en el interior, disfrutarás más de las actividades de tu día a día y todo te parecerá más agradable.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

El día será extraño, porque recibirás buenas noticias, pero al mismo tiempo te enterarás de cosas no tan agradables. Intenta rescatar lo mejor del día y busca lo positivo de cada cosa. Tú más que nadie sabes que es posible salir de situaciones complejas y esta no es la excepción.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Se muy prudente con tus decisiones, sobre todo si tienen que ver con dinero. No te arriesgues, se precavido y mira muy bien a las personas a tu alrededor, porque no puedes confiar en todos.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No tendrás el mejor ánimo este día, ni ganas de hacer mucho. Hay ciertas cosas que te preocupan y eso no te da espacio para lo demás, pero debes permanecer fuerte. Llegarán personas que te darán una mano y que te harán sentir mejor.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tienes muchas metas por cumplir y a veces crees que no lograrás concretarlas, pero debes mantenerte optimista, porque poco a poco y a costa de mucho esfuerzo comenzarás a ver resultados. Ahora parece imposible, pero vas por el camino correcto.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Acabas de vivir una derrota y muchos creen que esto te derrumbará, pero tú eres distinto, porque sueles sacar lo mejor de los peores momentos. Terminarás transformando este momento de amargura en una verdadera oportunidad. La gente mirará asombrada.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Las cosas saldrán muy bien hoy en el trabajo, es posible que recibas una felicitación. Es el momento indicado para pensar en el futuro, proyéctate y analiza cómo quieres desarrollarte en el ámbito profesional.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Será un día muy especial, porque no habrá buenas noticias, ni sorpresas, pero de todas formas sentirás mucha plenitud y gratitud. Te sentirás afortunado por lo que estás viviendo y por lo que tienes, pese a los momentos difíciles. Esta es una prueba más de tu resiliencia.