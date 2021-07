¿18 de septiembre sin Pase de Movilidad? Semana clave para los no vacunados para celebrar Fiestas Patrias

Al igual que el 2020, este año las celebraciones de Fiestas Patrias estarán marcadas por el avance de la pandemia en el país y las restricciones que las autoridades implementen en el momento.

Aunque este año según el calendario será solo viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de septiembre, hay quienes ya están empezando a pensar y organizar los festejos correspondientes.

Sin embargo, no todo es fiesta ya que como se ha visto en las nuevas modificaciones del Ministerio de Salud en el Plan Paso a Paso, serán los vacunados que cuenten con su Pase de Movilidad habilitado, quienes tendrán mayores libertades en el desplazamiento y en los aforos permitidos para las reuniones sociales.

Para conocer hasta cuándo se puede vacunar para tener el Pase de Movilidad para el 18 de septiembre, revisa a continuación.

¿Cuál es el plazo para vacunarse y sacar el pase para Fiestas Patrias?

Para quienes estén pensando en viajar o ya estén planificando alguna celebración para Fiestas Patrias, deben considerar que esta semana es clave para solicitar la vacuna ya que entre la primera y la segunda dosis debe transcurrir un mes y posteriormente deben cumplirse 14 días más para poder obtener el anhelado Pase de Movilidad.

¿Quiénes se vacunan esta semana?

Actualmente, el calendario de vacunación establecido desde el 26 hasta el 30 de julio corresponde a los adolescentes entre 12 y 17 años que tengan comorbilidades específicas y también a las personas que se vacunaron entre el 28 de junio y 4 de julio, y les corresponda la segunda dosis.

En tanto, el fin de semana (31 de julio y 1 de agosto) podrán asistir a vacunarse aquellas personas que necesiten su segunda dosis y embarazadas.

¿Qué pasa con los rezagados?

A pesar de que esta semana no se estableció días especiales para las personas que no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna, en el sitio oficial explican que los centros de vacunación deberían atender a rezagados en otras fechas. De todas formas, se espera que durante los próximos días, las autoridades confirmen nuevas fechas para quienes no pudieron asistir cuando les correpondía. Sin embargo,