Los días feriados son aquellas fechas muy ansiadas y esperadas por trabajadores, estudiantes y la mayor parte de la población que aprovecha de descansar, viajar y pasar tiempo en familia. Conoce a continuación los feriados que se vienen y si tendremos alguno durante este mes de marzo en el país.

¿Hay feriados en marzo?

De acuerdo a los feriados de Chile durante este 2023, no se encuentran contemplados feriados durante este mes de marzo.

Sin embargo, el feriado que se viene corresponde al de Viernes y Sábado Santo durante el 7 y 8 de abril respectivamente, por lo cual habrá que esperar al menos un mes más.

¿Cuáles son los próximos feriados de este 2023?

Estos serán los siguientes feriados que se celebrarán durante este 2023:

Lunes 1 de mayo : Día Nacional del Trabajo ( Irrenunciable ).

: Día Nacional del Trabajo ( ). Domingo 21 de Mayo : Día de las Glorias Navales.

: Día de las Glorias Navales. Miércoles 21 de Junio : Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

: Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Lunes 26 de Junio : San Pedro y San Pablo.

: San Pedro y San Pablo. Domingo 16 de Julio : Día de la Virgen del Carmen.

: Día de la Virgen del Carmen. Martes 15 de Agosto : Asunción de la Virgen.

: Asunción de la Virgen. Lunes 18 de Septiembre : Independencia Nacional ( Irrenunciable ).

: Independencia Nacional ( ). Martes 19 de Septiembre : Día de las Glorias del Ejército ( Irrenunciable ).

: Día de las Glorias del Ejército ( ). Lunes 9 de Octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. Viernes 27 de Octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Miércoles 1 de Noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Viernes 8 de Diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Lunes 25 de Diciembre: Navidad ( Irrenunciable ).

¿Qué sucede en los días irrenunciables?

Durante el día irrenunciable el comercio no funcionará de forma habitual, es decir, a menos que no pertenezca a ciertos rubros específicos, el comercio no tendrá la obligación de abrir sus puertas como los mall, supermercados, entre otros.

En cambio, están excluidos de esta medida los restaurantes, cines fuera de centros comerciales, farmacias de turno y bencineras, estos pueden funcionar de forma normal.

Por otra parte, podrán de igual manera funcionar los negocios, siempre y cuando sean atendidos por sus propios dueños.