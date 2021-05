Elecciones de Chile 2021 | ¿Puedo votar si se me perdió el carnet?

Este domingo, es la última instancia para que los votantes acudan a los locales de votación correpsondientes, si no sabes cuál es el tuyo revísalo aquí.

En estos comicios son 4 las papeletas, ya que se elige a Alcaldes, Concejales, Gobernadores Regionales y Constituyentes, los cuales serán 155 encargados de redactar la Nueva Constitución. Puedes revisar aquí los candidatos por comuna o distrito.

El rol de los vocales de mesa, es fundamental para este proceso, justamente durante el día sábado surgieron problemas porque las mesas no se habían constituido al medio día por la baja partcipación ciudadana.

Bajo el mismo contexto, el Servel en horas de la tarde anunció que solo votó cerca del 20% del Padrón Electoral, situación que se repite en algunos locales de votación este domingo.

No se necesita de un permiso especial para poder ir a votar, solo debes acudir con carnet de identidad o pasaporte, lápiz pasta azul, alcohol gel y mascarilla.

A continuación, te contamos más detalles de la medida.



Servel | ¿Puedo votar si se me perdió el carnet?

Si extraviaste el carnet de identidad, podrás votar con el pasaporte, de no tener ninguno de estos documentos la persona no podrá ejercer su voto, ya que no hay ningún documento oficial que acredite su identidad.

Cabe recordar, que se puede votar con el carnet o pasaporte vencido hasta octubre de 2019.