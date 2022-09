Los amantes del séptimo arte podrán disfrutar de entradas rebajadas y nuevos estrenos durante el Día del Cine, que este año se extenderá por tres días y las principales salas del país ya tienen disponible la preventa de entradas para las tres jornadas.

Las cadenas de cine que participarán este año son: Cine Hoyts (Cinépolis), Cinemark, Cineplanet, Cine Star y Muvix. Los fanáticos del cine podrán disfrutar de “Don’t Worry Darling” protagonizada por Pugh y el cantante Harry Styles, “La Huérfana: El Orígen” la precuela de la exitosa película del año 2003, y el reestreno de “Avatar” del exitoso director James Cameron, luego de 13 años vuelve a la pantalla grande como una antesala de la secuela “Avatar: The Way of Water” que se estrenará en diciembre de este año.

A continuación te compartimos cuándo es el Día del Cine, cuáles son los precios y dónde comprar las entradas.

¿Cuándo es el día del Cine y cuáles son los precios?

Desde el lunes 26 de septiembre hasta el miércoles 28 de septiembre se celebrará el Día del Cine en las principales salas de cine.

El valor de las entradas es de $1.500 para las salas tradicionales y en formatos especiales el valor será de $3.000.

¿Dónde comprar las entradas para el Día del Cine?

Para comprar las entradas a tu película favorita haz clic en tu cine de tu preferencia y el más cercano: