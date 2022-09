A las 12:00 pm de este miércoles 21 de septiembre comienza la preventa de entradas para el Día del Cine en Chile. El evento se llevará a cabo los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de septiembre en los distintos cines del país y permitirá ver películas en cartelera, como también importantes estrenos por un precio rebajado.

Algunas de las películas más esperadas que se podrán disfrutar en el Día del Cine son “Don't Worry Darling”, protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles; “La Huérfana: El Orígen”, la precuela de la película de 2003; y “Avatar”, que luego de 13 años vuelve a estrenarse en los cines como una antesala del debut de su secuela “Avatar: The Way of Water”, que llega a la pantalla grande en diciembre de 2022.



¡Compra AQUÍ tus entradas con rebaja para el Día del Cine!

Los precios de las entradas son de $1.500 en salas tradicionales 2D y 3D, y $3.000 en salas con formatos especiales.

Para comprar haz clic en el cine de tu preferencia:

También participan cines independientes a lo largo del país.