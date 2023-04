La entrega de bonos ha sido fundamental para las familias y personas de escasos recursos. Existen distintos tipos de beneficios y algunos de ellos no requieren postulación, ya que se pagan de forma automática.

Revisa a continuación cómo saber si tienes algún bono.

¿Cómo saber si tengo algún bono?

Hay dos formas de revisar si tienes algún bono que quizás no has cobrado. La primera de ellas es nolocobraste.cl. Solo ingresando con tu RUT podrás consultar si a la fecha hay montos que no has retirado.

Asimismo, puedes verificar en chileatiende.cl si tienes beneficios, los montos y las fechas de pago de cada uno.

¿Cómo saber a qué bonos puedo postular?

Por otra parte, si quieres saber a qué beneficios podrías postular, puedes ingresar al buscador de beneficios de reddeprotección.cl.

Una vez dentro de la plataforma, tienes que ingresar datos personales u tu situación socioeconómica. Luego de responder algunas preguntas, se te indicará todos los beneficios a los que puedes postular en Chile.

Podrás buscar entre las siguientes categorías:

Cesantía

Subsidios de Empleo

Capacitación

Pensiones

Personas Mayores y Cuidados

Beneficios Monetarios

Emprendimiento

Bonos que se entregan actualmente

Algunos de los bonos y beneficios que se entregan en el país son:

Bonos para mujeres:

Bono al Trabajo de la Mujer

Subsidio Protege

Bono Dueña de Casa

Subsidio al Recién Nacido

Bono por Hijo

Asignación Maternal

Bonos para cesantes:

Seguro de Cesantía

Fondo de Cesantía Solidario

Subsidio de Cesantía

Cuenta de ahorro de indemnización

Bonos para adultos mayores:

Bono Invierno

Bono Bodas de Oro

Pensión Garantizada Universal

Bonos para trabajadores:

IFE Laboral

Subsidio Protege

Bono Mujer Trabajadora

Subsidio al Empleo Joven

Ingreso Mínimo Garantizado

Bonos para jóvenes: