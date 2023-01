Luego de 16 horas de discusión, la Comisión Bicameral despachó el reglamento del nuevo proceso constituyente, luego de estudiar y votar las 247 indicaciones a la propuesta reglamentaria.

Así, el texto pasa a las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, donde se votará mañana miércoles 25 de enero y se debe ratificar por un quórum de 4/7 en ambas corporaciones. Vale decir, 88 apoyos en la Cámara Baja y 32 en la Alta.

La primera corporación en revisar el proyecto será el Senado, donde la sesión especial se iniciará a las 15:00 de mañana miércoles. Posteriormente será el turno de revisión en la Cámara.

El reglamento busca “permitir que los órganos que participarán en el proceso constituyente entren de lleno a redactar la nueva Constitución con reglas de juego claras, sin que destinen tiempo a definir normas de funcionamiento previo”.

El presidente de la comisión bicameral es el senador Matías Walker, quien explicó que el texto debe despacharse esta semana y que, la posibilidad de realizar modificaciones fue uno de los temas más discutidos en la instancia. Respecto a ello, comentó que, en caso que alguno de los órganos solicite alguna modificación estatutaria, será el Congreso la institución que zanje los cambios.

Otro de los temas que más discusión generó dentro de la comisión es la posibilidad que los consejeros puedan abstenerse, ante lo cual se definió que la abstención no se puede utilizar como mecanismo de aprobación. “Lo importante es que la abstención no se suma a la mayoría y no se entiende como aprobación”, expresó.

En tanto, la senadora Luz Ebensperger, señaló que la comisión buscó “entregar un reglamento lo más claro posible para que los órganos del proceso constituyente puedan dedicarse de lleno a la redacción de la nueva Constitución, evitando así la situación que se produjo en la Convención Constitucional que estuvo unos tres meses abocada a la redacción solo del reglamento”.