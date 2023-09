Arturo Vidal pudo ver en varias prácticas el aporte que podía significar Matías Catalán en la defensa de la Roja. Pero también observó eso en un partido por los puntos, pues el zaguero de Talleres de Córdoba fue titular en el empate 0-0 frente a Colombia.

La segunda fecha de las Eliminatorias 2026 le sirvió al futbolista de 31 años para ganar bonos en la consideración de Eduardo Berizzo. El Toto valoró muy positivamente el rol encomendado al Cata: frenar a Luis Díaz, el habilidoso y velocísimo extremo del Liverpool de Inglaterra.

El King también le dio su beneplácito al jugador surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro. “Bien Catalán, un perrito. Un asesino. Me alegro que entró bien. Hace tiempo que estaba con nosotros, siempre se vio con esa actitud. Esperamos que siga creciendo”, describió el volante del Athletico Paranaense.

“Es un defensor muy agresivo, contagia y empieza a sumar”, detalló también Vidal. Pero Matías Catalán no fue el único de los más nuevos que se ganó alabanzas de uno de los más experimentados que tiene el vestuario. Hubo uno en la zona de volantes que también motivó loas del oriundo de San Joaquín.

Arturo Vidal añade a Echeverría y Matías Catalán a los indiscutidos de la Roja

Arturo Vidal sabe que Matías Catalán superó con creces el primer examen por los puntos en la Roja. Pero también cree que otro de los miembros de la legión chilena en Argentina ganó protagonismo en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Lo mismo (Rodrigo) Echeverría, que me encantó cómo entró. Tenemos muchos jugadores que pronto conocerán. Tengan fe que nos va a ir muy bien en los próximos partidos”, afirmó el Rey. Y ratificó las esperanzas que tiene en las generaciones más nuevas del Equipo de Todos.

Sobre eso dijo que “los jóvenes que me vieron hacer eso se van a sacrificar. Van a saber que si juegan por la selección tienen que dejarlo todo. No pueden salir por cualquier cosa. Hay varios cabros que son buenos, jóvenes que estuvieron con nosotros. Aparte los de la Sub 23, que tienen mucho talento”.

¿Cuáles son los próximos rivales de la Roja en las Eliminatorias 2026?

Tras el empate ante Colombia, la Roja volverá a la cancha por las Eliminatorias al Mundial 2026 en octubre. Chile recibirá a Perú por la tercera fecha y visitará a Venezuela por la cuarta jornada.

¿Cuándo puede volver a las canchas Arturo Vidal?

Arturo Vidal fue operado y su recuperación dependerá de los avances semanales. No obstante, se espera que le tome por lo menos tres meses para regresar a las canchas.