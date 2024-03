Prensa inglesa impactada con marginación de Ben Brereton en la Roja por no saber español

Ben Brereton Díaz es uno de los grandes ausentes en la nómina de Ricardo Gareca en la selección chilena. El Tigre marginó al delantero de su debut al mando de la Roja con razones que han dado la vuelta al mundo.

El técnico recalcó que espera ver a otros jugadores y que no hay nada personal, pero sorprendió al dejarle un particular palo sobre el idioma. Después de un largo periodo ligado al Equipo de Todos, Big Ben sigue sin poder hablar en español, algo que no le gustó nada al DT.

La decisión de Ricardo Gareca no ha dejado indiferente a nadie y este martes llevó a una particular reacción de la prensa inglesa. Y es que en el país donde nació el artillero no pueden creer el motivo por el que se quedó fuera de la Roja.

La prensa inglesa le echa leña al fuego tras marginación de Ben Brereton por no saber español

Ricardo Gareca le dejó la tarea a Ben Brereton de aprender español para estar en la selección chilena. “Me encantaría sí, dentro de la conversación que tuvimos, que aprenda español. Sería importante”.

“Ha sido convocado hace dos años, creo que desde la Copa América de Brasil. Ha sido convocado y ha tenido el tiempo suficiente para hablar español si hay un interés realmente de estar en la selección. Porque eso tiene que ver con la convivencia, el día a día”, añadió el DT en conferencia de prensa.

Estos dichos han dado la vuelta al mundo y llevaron a que este martes el Daily Mail, uno de los medios más conocidos en Inglaterra, reaccionara. El diario destacó su sorpresa por el motivo de su marginación, señalando que “al delantero del Sheffield United le han dicho que ‘debe’ aprender a hablar español si quiere ser parte de la selección nacional de Chile”.

De hecho, recalcaron que el Tigre lo borró de la lista por no haber avanzado en ello. “Brereton Díaz ha sido descartado del equipo sudamericano para los próximos amistosos contra Albania y Francia, y el técnico Ricardo Gareca criticó sus capacidades lingüísticas”.

Finalmente hicieron eco de su momento, el que ha dado un giro después de ser la gran estrella del plantel. “Brereton Díaz estuvo previamente involucrado en grandes campañas de marketing y prensa en toda Sudamérica en el momento de su llamado inicial por parte de Chile”.

Por ahora, Ben Brereton Díaz se enfoca en recuperar su nivel con el se ganó un lugar en la selección chilena. La Roja necesita de la mejor versión del delantero para así ir a pelear con todo por los próximos desafíos.

¿Es un problema para la selección chilena que Ben Brereton no hable español? ¿Es un problema para la selección chilena que Ben Brereton no hable español? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuántos partidos tiene Ben Brereton en la selección chilena?

Desde su primer llamado a la selección chilena, Ben Brereton Díaz ha disputado un total de 27 partidos oficiales. En ellos ha marcado siete goles y alcanza nueve victorias, siete empates y 11 derrotas.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena volverá a la acción con sus primeros amistosos en la temporada 2024. La Roja enfrentará a Albania el 22 y a Francia el 26 de marzo en una gira por Europa que marcará el debut de Ricardo Gareca.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.