No están todos: las bajas que tendrá Chile frente a Argentina en las Eliminatorias

Chile viaja a Buenos Aires con la misión de conseguir puntos que le ayuden en su camino a la Copa del Mundo del 2026. El rival será Argentina, la mejor selección en estos momentos. Ricardo Gareca no contará con sus mejores jugadores y acá te contamos las bajas.

La Roja no ha tenido un buen andar en las Eliminatorias y está fuera de zona de clasificación. Eso que ahora clasifican seis países de forma directa y el séptimo va a repechaje. La situación mantiene preocupados a los seguidores nacionales, por lo que el encuentro en el Estadio Monumental de River es clave para volver a confiar en lo que pueden hacer los dirigidos por Ricardo Gareca, más considerando el fracaso de Copa América.

¿Cuáles son las bajas de Chile frente a Argentina?

Claudio Bravo: el arquero no fue convocado al no tener club y finalmente, decidió retirarse del fútbol al no encontrar un equipo que cumpliera con sus expectativas.

Igor Lichnovsky: sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha y no pudo ser convocado. El defensor del América de México fue titular en la Copa América de Estados Unidos y uno de los rendimientos altos.

Gabriel Suazo: el formado en Colo Colo ya es fijo como lateral izquierdo en La Roja. Si bien está convocado, no puede jugar contra Argentina por la suspensión que sufrió frente a Canadá en la Copa América. Contra Bolivia sí podrá estar.

Diego Valdés: el volante del América de México estaba convocado, pero una lesión traumática en el hombro que arrastraba desde su equipo lo descartó de Chile y ya fue desconvocado. En la Copa América también sufrió con las lesiones.

Alexis Sánchez: el delantero tardó mucho en confirmar club, lo cual le quitó continuidad a la hora de ser considerado. Cuando se unió a Udinese, sufrió una lesión “por distracción contusa miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda”. Estará cerca de un mes fuera de las canchas.