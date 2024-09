La selección chilena jugará este jueves contra Argentina en Buenos Aires con una duda bastante grande: el capitán. Ricardo Gareca aseguró esta tarde no tener claridad sobre quién llevará la jineta de la Roja y abrió el debate.

“No lo tengo definido y no veo mal que aquellos que vayan quedando con más experiencia y si esa es la política de la selección, no interrumpiría eso”, manifestó el Tigre en conferencia.

De esta manera descarta jóvenes que emergen y deja pocos candidatos: Mauricio Isla, Eduardo Vargas y Paulo Díaz. Este último, de 30 años, es quien acapara la mayor aprobación de ex jugadores de fútbol.

“Me inclino por Paulo Díaz, ha tenido un rendimiento óptimo. Llama la atención, es querido en Argentina, uno escucha a sus compañeros y lidera a su equipo. Es una sugerencia, es el indicado. También sería bueno que lo eligiera el plantel”, manifestó Horacio Rivas a Redgol, ex líder de la U.

Paulo Díaz, con 30 años, tiene gran experiencia internacional

Díaz demuestra personalidad en la Roja

Para Leonel Herrera padre, ex defensor de la Roja, Gareca no debe dudar. “Me gusta el de más experiencia, que represente bien al plantel, por eso me quedo con Paulo Díaz”, manifiesta.

“Tiene mucha personalidad, se puede parar frente a cualquier árbitro o rival sin problema. Y debe tener ascendencia sobre los jugadores, por estar jugando en Argentina. No sólo debes ser buen jugador y a Isla le falta un poco de personalidad en ese sentido. En eso es más Paulo”, cuenta.

Debido a esto es que es apuntado como el único central seguro para jugar en Argentina. “Paulo Díaz seguro juega. Quizás Catalán puede ser el otro por conocimiento del fútbol argentino, pero a mí me gusta más Kuscevic”, dijo Alejandro Hisis.

“Catalán y Paulo Díaz deben jugar. Son rapiditos y a los argentinos les incomoda cuando hay jugadores rápidos como ellos en anticipación. No tienen un gran cabezazo, pero en el mano a mano son buenos y juegan allá, conocen el medio. Eso te da una buena posibilidad”, agregó Leonel Herrera.