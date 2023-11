"Ni me dejaba entrar": Nico Córdova le pega a Jorge Sampaoli por paranoica actitud en la Roja

Nicolás Córdova ha vivido días agitados en Juan Pinto Durán. El técnico llegó en agosto pasado como jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas. Pero en esos tres meses ha tenido ya varios puestos producto de las cosas que han ocurrido en torno a la Selección Chilena.

A los pocos días se informó que el ex DT de Palestino iba a dirigir oficialmente a la Sub-20, que inicia su proceso de cara al Sudamericano del 2025. Y fue tras la renuncia de Eduardo Berizzo que Córdova tuvo que tomar a la Roja adulta ante Ecuador en Quito. Además, se confirmó que será el entrenador de la Sub-23.

Días movidos de los que conversó en detalle con ESPN. Córdova recalcó que existe un grave falencias en la formación de los jugadores y que están tratando de arreglar las cosas. “Hay un problema muy profundo, que es toda la estructura de nuestro fútbol joven”, recalcó.

Nicolás Córdova le pega a Jorge Sampaoli

Pero, además, el DT sacó a la luz una antigua situación incómoda que vivió con Jorge Sampaoli. Y es que Córdova alcanzó a dirigir a la Sub-20 en 2015, todavía con el casildense al mando del equipo adulto. Bajo sus órdenes, la Roja juvenil ganó el torneo de Alcúdia.

Y en esos días, recalcó que “ahora tratamos de hacer el trabajo lo más abierto posible y que tengan conocimiento todos los clubes (…) No como antes donde había un entrenador que no me dejaba ni entrar a Juan Pinto Durán. Ustedes lo conocen“.

Ante eso, el panelista Sebastián Esnaola replicó: “Jorge Sampaoli”. Córdova lo confirmó y recalcó que “nunca tuve relación con Sampaoli. En el año y medio que estuve en la Selección nunca hablé con él. Si lo hice con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez“.

Una situación que además comparó con lo vivido con Eduardo Berizzo, sobre quien solo tuvo palabras de elogio. “Había una relación excelente. Hablábamos de jugadores y siempre me dio espacio para entrenar en Juan Pinto Durán“, reconoció el DT.

Ahora Córdoba debe repartir sus labores entre la preparación de la Sub-23 y la Sub-20. Lo más cercano es el Preolímpico 2024, donde el grueso del equipo que sacó plata en Santiago 2023 buscará una histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de París.

¿Debe seguir Nicolás Córdova como técnico de la Roja adulta? ¿Debe seguir Nicolás Córdova como técnico de la Roja adulta? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué es de Jorge Sampaoli?

Jorge Sampaoli se encuentra sin club después de su salida del Flamengo. El entrenador ha sonado en varios lugares, el último en Boca Juniors, donde es la gran carta de Juan Román Riquelme en caso de salir reelegido como vicepresidente de Boca Juniors.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Selección Chilena adulta debe esperar a 2024 para volver a jugar. Su primer desafío será la Fecha FIFA de marzo, donde ya debería haber un DT nuevo al mando del equipo. Tras ello viene la Copa América a mitad de año y las Eliminatorias volverán recién en septiembre.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.