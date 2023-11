Johnny Herrera fue crítico con Pablo Milad y comparó la realidad que vive la Roja con el presente de la U. Todo fue a raíz de las palabras del presidente de la ANFP, quien dejó plazo hasta marzo para definir al nuevo DT de la selección chilena. Es más, le abrió la puerta a la continuidad de Nicolás Córdova en el cargo.

“Vamos a esperar el Preolímpico y este tiempo que tenemos. Nos favorece para buscar. Después viene la fecha FIFA de marzo, que son dos amistosos en Europa y la fecha FIFA previa a la Copa América”, expuso el timonel del ente rector del fútbol chileno.

Aquel panorama no le gustó mucho al Samurai. En su rol de comentarista de Todos Somos Técnicos, dejó clarísima su disconformidad por el escenario descrito por Milad. “¿Saben lo que pasa con la selección? Exactamente lo que pasa con la U. Es exactamente lo que pasa con la U”, apuntó Herrera.

“Michael Clark tiene un titiritero arriba que hace y deshace con Azul Azul. Pablo Milad pareciera lo mismo. Muy concreto, siempre esperando algo”, añadió el angolino. Su principal disgusto radica precisamente en algo que el dirigente curicano vio como positivo: el tiempo disponible.

Para Johnny Herrera todo debería resolverse lo más pronto posible. “De pronto tiene buenas ideas, ha hecho buenas cosas. Eso se reconoce. Pero en este tema tan complicado, que ponga a marzo como plazo, cuando todo el mundo sabe que los técnicos agarran equipos a fin de año, ya está mal”, manifestó el otrora golero de Universidad de Chile.

Johnny Herrera le pega a Milad y compara a la Roja con la U

La comparación que hizo Johnny Herrera luego de su crítica a Milad tuvo por objetivo graficar el desorden que reina en la Roja y también en la U. “Entra tropezándose”, fue la tajante frase que dejó el otrora golero de la selección chilena, Everton y Audax Italiano.

Por cierto, el panorama que ofrecen las Eliminatorias 2026 profundiza el malestar de Herrera. “Además en estas Clasificatorias te están regalando dos cupos prácticamente”, sentenció el Samurai en el panel de Todos Somos Técnicos que compartió con Verónica Bianchi, Marcelo Vega, Juvenal Olmos, Gonzalo Fouillioux y Cristian Basaure.

¿Qué dijo Nicolás Córdova sobre la opción de seguir como DT de la Roja?

Luego de la estrecha derrota de la Roja frente a Ecuador, Nicolás Córdova fue consultado sobre su interés en continuar al mando del equipo. No eludió la respuesta, pero sabe que es una decisión que escapa a su control.

“Soy funcionario de la federación. Mi objetivo acá fue venir a hacer un proyecto de las selecciones juveniles. Hay que darle continuidad a eso. Lo que decida la federación no es asunto mío y tampoco me pronunciaré a si me gustaría o no. No ha cambiado absolutamente nada en mi manera de trabajar”, expuso el DT interino.

Añadió que “esto fue un paréntesis. Todo lo que venga después no depende de mí, sí de las personas que toman las decisiones. Ojalá se tome la mejor por el bien de nuestro país”.

