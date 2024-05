Ex esposa de Eduardo Vargas confirma indisciplina de La Roja en Copa América 2021: carrete con mujeres

Eduardo Vargas regresó a la selección chilena con la llegada de Ricardo Gareca a la banca del representativo nacional y le devolvió el gol a La Roja en la fecha FIFA que tuvo los amistosos contra Albania y Francia. Tras esto, el delantero rompió la sequía goleadora con el Atlético Mineiro.

Lamentablemente, la nueva polémica, aunque vieja de la selección chilena llega por su parte: la ex esposa de Eduardo Vargas, Daniela Colett, confirmó que sí hubo indisciplina en la concentración de La Roja en la Copa América 2021 y no fue sólo el recordado episodio del peluquero.

En su ingreso al reality Ganar o Servir de Canal 13, Colett recordó que se separó de Vargas en junio de 2021, afirmando que el término de la relación fue detonado “cuando pasó lo de la Copa América, que les llevaron mujeres al hotel y salieron fotos de Eduardo con otras chicas”.

“Yo le dije que ya había perdonado una infidelidad, pero no le iba a perdonar una segunda vez. Porque cuando yo digo que me voy, me voy, y sin regreso, un bye bye es para siempre”, agregó.

“Lo que más motivó mi separación de Eduardo, además de las infidelidades, fue que cuando regresamos a Brasil, yo quería volver a trabajar y él empezó a molestarse mucho con eso, porque quería que yo fuera dependiente de él… empezamos a pelear mucho por eso, yo iba a reuniones y él me llamaba para controlarme”, sentenció.

Indisciplina: peluquero, sí; pero carrete también

De esta forma, la ex esposa de Eduardo Vargas confirma que sí hubo carrete e ingreso de mujeres a la concentración de La Roja en la Copa América de Brasil 2021, realizada en plena pandemia del Covid-19.

En la previa del duelo contra Uruguay, que terminó con empate 1-1, comenzaron serios rumores de un nuevo hecho de indisciplina dentro de La Roja. Se suspendió el entrenamiento y se postergó la conferencia de prensa del entonces DT, Martín Lasarte. Las versiones apuntaron a que el entrenador presentaría su renuncia…

Finalmente un comunicado de la selección chilena negó cualquier indisciplina mientras Lasarte argumentó que el único acto fuera de protocolo había sido el ingreso de un peluquero que violaba las reglas sanitarias.

Formación de Chile contra Uruguay en Copa América 2021: el partido inmediatamente después de la polémica por indisciplina que se negaba y negaba.

Eso sí, tras su salida de la dirección técnica, el mismo Lasarte reconoció que “hubo alguna dificultad, la Copa América fue casi nuestro arranque. Hubo ese problema en el hotel… a nosotros nos sorprendió mucho. Con esta calidad de jugadores (…) Nunca pensé que a nivel de selección ocurriría. En ese momento hubo una charla dura. Pedir disculpas es fácil, pero hacerlo frente a los compañeros y comprometerse no lo hace cualquiera”.

De esta forma, la versión de Daniela Colett confirma lo que era un secreto a voces y que muchos intentaron tapar: sí hubo indisciplina en la selección chilena en la Copa América de Brasil 2021, y no fue un peluquero, fue carrete…