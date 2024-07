Alexis Sánchez abrió un nuevo debate en torno a la selección chilena por las fuertes críticas contra el plantel de la Roja. El mal momento en Eliminatorias y Copa América ha desatado un odio sobre el plantel nacional y que lamentó el histórico goleador.

Así lo reveló en la entrevista que realizó al programa “11 leyendas” de Mark González. “Hay personas que no jugaron nunca y entienden mucho, y algunos que jugaron y no entienden (…) A mí, critícame, con la experiencia lo manejo bien, pero no un chico que por redes están criticando… Yo les digo antes del partido que las redes les importen un carajo, que disfruten”, expresó en conversación con Chico Mark.

Palabras que para un ex entrenador calaron hondo y decidió respaldaron completamente. “Lo que tiene que entender es que es el mejor de Chile”, partió explicando el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos.

La petición a Alexis Sánchez

Tras ello, le pidió que no haga caso a las críticas y se preocupe solo de lo que pasa dentro de la cancha. “Tiene que estar muy claro que si Chile pierde un partido, lo van a culpar a él porque es el mejor. Cuando estas preparado para ser el mejor, esas criticas pasan muy normales”, agregó.

Pero tras ello, Borghi hizo una particular petición a Alexis. Esto debido a que lo conoció desde los 16 años y que ya por cosas de la vida perdió contacto.

“Me gustaría verlo hablar más seguido. Conocemos parte de su carrera, hay un progreso deportivo extraordinario. Me gustaría que nos cuente como es su vida humana, en especial a los jóvenes. Cómo se entrena, como come...”, confesó.