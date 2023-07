Este jueves el fútbol chileno está de luto luego de confirmarse el sensible fallecimiento de José Sulantay. El histórico técnico de la selección chilena sub 20 no pudo recuperarse de sus problemas de salud y deja un legado imborrable, con jugadores emblemáticos como Mauricio Isla.

El Huaso fue una de las grandes figuras que aparecieron en nuestro país de la mano del Negro. En el Mundial de Canadá 2007, un desconocido joven se dio a conocer y dio el salto a Europa sin haber debutado en Chile. Es por ello que tras conocerse la muerte del DT, le dedicó emotivas palabras.

Mauricio Isla y su emotivo adiós a José Sulantay

Mauricio Isla, un histórico de la Generación Dorada, sabe que su carrera no sería la misma si no se encontraba con José Sulantay. El técnico le tuvo la confianza en la selección chilena sub 20 y desde entonces supo inscribir su nombre en los libros, algo que no olvidará.

Tras confirmarse la muerte del Negro, el lateral publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Descansa en paz, profe. Siempre te voy a llevar en mi corazón”.

Mauricio Isla recalcó que nada sería igual de no ser por el respaldo que le dio José Sulantay en la Roja. “Gracias por ayudarme, quererme, aguantarme y darme la confianza de poder estar en la selección”.

De hecho, el Huaso señaló que el técnico fue uno de los pocos que le puso fichas cuando era un joven. “Gracias por tenerme siempre la confianza a que yo iba a llegar lejos en el fútbol y tú tienes mucho mérito”.

Mauricio Isla sufre con la partida de José Sulantay, un hombre que fue clave en su carrera. El Negro se va como una leyenda del fútbol chileno y deja un legado difícil de igualar para el deporte nacional.

Revisa la despedida de Mauricio Isla a José Sulantay