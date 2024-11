Marcelo Díaz le hizo una consulta sin mucho rodeo a Ricardo Gareca. El periodista de TNT Sports apuntó directamente a los viajes del Tigre fuera del país. Sobre todo por esa ida a Buenos Aires el fin de semana que se jugó el último Clásico Universitario.

El reportero aprovechó su turno con una consulta que generó un cierto tira y afloja con Gareca. “Cuando la selección chilena está en el último puesto surgen las críticas. Se cuestionó bastante su salida a Chile por más de una semana en plena competencia, estaba el Clásico Universitario y Colo Colo jugando el título”, introdujo el citado comunicador.

“La pregunta es si está el real compromiso de Ricardo Gareca por la selección chilena y el momento que vive en el último lugar de la tabla”, lanzó Díaz. Encontró una rápida intervención del experimentado DT argentino, quien con una consulta le puso algo de tensión al momento.

Gareca dijo: “¿Qué cuestionamiento? ¿Me puede aclarar? ¿Qué cuestionamiento?”. Y recibió otra vez la interrogante del periodista que cubre el devenir diario de Universidad de Chile. “De la salida del país en plena competencia cuando la selección chilena está en el último lugar”, retrucó Díaz.

Ricardo Gareca en la conferencia de prensa de la Roja. (Javier Salvo/Photosport).





“¿Yo me fui en plena competencia de la selección?”, se defendió el ex director técnico de Perú. “No, del Campeonato Nacional cuando se juega la recta final”, aseguró el experimentado reportero, quien en su trayectoria cuenta pasos por Fox Sports y radio Agricultura. Todo eso provocó una larga aclaración de Gareca.

Marcelo Díaz pone en aprietos a Gareca y el Tigre se defiende: “Intentaré quedarme más días”

La duda planteada por Marcelo Díaz generó una extensa reflexión del Tigre Gareca. “Les aclaro: yo vivo en Chile. Mi residencia es acá. No es que vengo una semana a la convocatoria. No. Ustedes me localizan todos los días en Chile, vengo todos los días a Pinto Durán”, apuntó el ex DT de Vélez Sarsfield.

“Todavía no me otorgan la residencia. hace casi un año que estoy. O por lo menos no me han dado todo lo oficial para residir, pero vivo permanentemente en Chile. No me fui en plena Eliminatoria, terminaron las fechas el último partido con Colombia. Llegué, me quedé. Jugamos el jueves, me quedé viernes y sábado”, repasó Gareca.

El Tigre Gareca siente la animadversión de la gente. (Javier Salvo/Photosport).

Y prosiguió. “El domingo es el día de la madre, un día especial, no cualquiera. Al estadio no estoy yendo, no lo veo propicio. Considero que la gente no está bien y mi presencia puede irritar. Trato de apartarme, pero vivo y estoy todo el día en el departamento”, lanzó el Tigre.

“En esa semana, que era feriada de elecciones, tuve el cumpleaños de mi hijo. No estuve en el clásico, pero en la fecha siguiente había elecciones municipales. Llegué el domingo y comencé a trabajar el lunes. Si eso ha causado algo, pido disculpas”, planteó Gareca.

Aunque dejó un cierre desafiante con el tema. “Pese a que muchos entrenadores de las selecciones viven en el lugar de origen y van una semana antes para la convocatoria, intentaré quedarme más días, por las dudas que haya alguna inquietud. Para dejarlos más tranquilos”, sentenció.