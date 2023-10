Coca Mendoza estalla con Eduardo Berizzo por Darío Osorio: "Lo mató, eso no se hace"

Eduardo Berizzo está contra las cuerdas en la selección chilena. La goleada de 3-0 sufrida ante Venezuela dejó al técnico seriamente cuestionado, y entre aquellos que están furiosos con él asoma Coca Mendoza.

Como si la caída de la Roja ante la Vinotinto en el Estadio Monumental de Maturín, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, no fuera poco, el Toto también generó polémica por Darío Osorio, a quien hizo ingresar de urgencia al minuto 22 tras la lesión de Diego Valdés y después reemplazó en el 81′ por Williams Alarcón. y Gabriel Mendoza estalló.

“Así como mató a Osorio, Berizzo también mató a Loyola. Pero independiente de eso, creo que la primera opción era Matías Fernández, pero no es de su paladar”, disparó de entada sobre el puesto de lateral derecho en Chile.

Tras eso, el nacido en la ciudad minera Sewell destaca que “el fútbol chileno es distinto al internacional y el Mati, si bien no entró bien ante los peruanos, era la primera opción“.

Coca Mendoza define la prueba de fuego de Eduardo Berizzo: Santiago 2023

El campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo profundizó en lo mal que actuó Eduardo Berizzo con la Joya de Hijuelas. “Así como mató a Loyola, mató a Osorio“, insistió.

“Eso no se hace, ponerlo y después sacarlo, es como darle la responsabilidad que por él se perdió el partido. Eso no se hace”, disparó el histórico ex lateral derecho del Cacique.

Tras eso, Mendoza apunta cual es el próximo gran desafío del discípulo de Bielsa con Chile: Santiago 2023. Así, cree que los Panamericanos definirán si continúa o no al mando de la selección chilena.

“Esto da ciertos parámetros para hacer que se dude del proceso de Berizzo. Él ha hecho cosas que no son correctas”, explica.

“Los Panamericanos son su soga al cuello y va a marcar el parámetro de lo que viene y vas a jugar contra Uruguay, que son los campeones del mundo en la categoría. Creo que fue una mala elección dejarlo como entrenador a los Panamericanos“, complementó.

¿Quinteros reemplazará a Berizzo? La respuesta de Coca Mendoza

Berizzo tambalea en la banca de la Roja, y son dos los nombres que han aparecido en la órbita de la selección nacional de fútbol para suplirlo en caso de ser despedido: Ricardo Gareca y Gustavo Quinteros.

No es primera vez que el director técnico de Colo Colo suena para tomar las riendas del Equipo de Todos, y con el Toto Berizzo colgando su nombre vuelve a acercarse. Algo que también aborda Coca Mendoza.

“No sé si Quinteros sea la solución, la dirigencia debe ver eso. Pero, con lo que ha hecho se tendría que estar viendo la opción de un final de proceso”, dispara el otrora futbolista albo.

“Creo que los Panamericanos son su parámetro, quizás no llegue a noviembre, ahí se marcará la pauta”, insiste para concluir.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

El jueves 16 de noviembre, desde las 21:30 horas, Chile recibe a Paraguay en el Estadio Monumental por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tras eso, el martes 21 visitará a Ecuador desde las 20:30 horas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Eduardo Berizzo en la Roja?

Berizzo llegó a la selección chilena el 26 de mayo de 2022, y su contrato lo vincula a la Roja hasta el 31 de diciembre de 2025.

