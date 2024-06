Claudio Bravo no baja los brazos y se toma con la misma responsabilidad la Copa América 2024. Será sin dudas el último torneo continental del arquero y capitán de la selección chilena y quizás los últimos partidos de su carrera. El bicampeón aspira a lo máximo pese a que el momento no es el mismo de 2014 y 2015.

“Todos los desafíos son importantes, son todos especiales. Si bien por un tema de lógica por mi edad y mi futuro, que no es algo que me preocupa, intento disfrutar el día a día donde me toque estar”, dijo Bravo.

Agregó que “intento aportar con lo que más se pueda, pero me lo tomo como siempre, como un desafío muy importante queriendo hacer las cosas lo mejor posible”.

“También está el hecho de poder terminar una etapa magnífica en lo que significa vivir y dimensionar estos periodos de selección. En un desafío más de mi carrera, pero siempre con la importancia máxima de hacer un buen papel y aspirar a lo máximo”, complementó.

Amistoso contra Paraguay, más Copa América y eliminatorias

Bravo expone que “las aspiraciones siempre tienen que ser lo más altas posibles. Ya veremos en el camino si podemos. Nos estamos preparando bien, estamos mentalizados como grupo en ese aspecto”.

Respecto al partido amistoso contra Paraguay, el 1 de La Roja manifestó que “será un desafío importante en Santiago, vienen muy bien para cambiar la dinámica, la imagen y sensación que se estaba viviendo en los recintos donde le tocaba jugar a la selección”.

Bravo apunta alto en la Copa América. ¡Chile se ilusiona!

Claudio Bravo sentencia que esto será beneficiosos “para cambiar esas sensaciones, porque lo que viene luego, la Copa América es de suma importancia junto a las clasificatorias. El hecho de meter a Chile en un Mundial nuevamente, es un beneficio mayor para todos. Lo tenemos que absorber rápido, hacer un buen partido y analizar los tres partidos de Copa América. son partidos difíciles e importantes”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Paraguay?

La Roja de Ricardo Gareca enfrentará a Paraguay, en el único amistoso previo a Copa América, el martes 11 de junio desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.