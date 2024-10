Patricio Yáñez se refirió a la ausencia de Alexis Sánchez, quien todavía no puede debutar en Udinese, en la Roja.

La llegada de Alexis Sánchez al Udinese ilusionaba tanto a chilenos como italianos, pero los primeros meses del Niño Maravilla en esta nueva temporada han sido una pesadilla. Una lesión no le ha permitido debutar y hoy lo tiene con dos meses de inactividad. Se espera que pueda regresar en noviembre.

Esta complicación ha significado mirar de lejos el desastroso rendimiento de la Roja en las últimas fechas de las Eliminatorias, donde suma cuatro derrotas consecutivas. Es difícil que llegue a los partidos contra Perú y Venezuela en noviembre, los últimos del año.

¿Es una baja realmente? Patricio Yáñez analizó el tema en Deportes en Agricultura y se molestó con quiénes siguen pidiendo al Niño Maravilla para solucionar el terrible momento que vive la selección nacional.

“Yo leo cosas de que pierde la selección, que esto es otro golpe para la selección. ¿Qué golpe? Es un jugador que hizo una mala Copa América, que lleva más de cuatro meses sin jugar… ¿Él te va a cambiar la cara de la selección? Ubiquémonos”, disparó.

Alexis sigue alejado de la Roja y es difícil que esté en noviembre | Photosport

Patricio Yáñez y la ausencia de Alexis en la Roja

“Yo estoy con la idea de que vuelva a jugar y que si tiene rendimiento, vuelva a ser convocado. Pero no vendamos ese discurso de que es ‘otro palo para la selección’ o un drama. Me parece que es justo que no sigamos con esa venta de pomada”, reflexionó Pato Yáñez.

Sobre cuándo podría volver Alexis a las canchas, en Calcio Udinese contaron que el delantero debe aplazar su regreso a los entrenamientos. “Se necesita más tiempo: es posible que su regreso, al menos al banquillo, se posponga para el partido contra Juventus“, o sea, el 2 de noviembre.