Chile vs Brasil: Cuándo juegan y quién transmite a la Roja Sub 23 en la final por el oro

Este fin de semana Santiago 2023 define el podio del Fútbol Panamericano y, en busca de la medalla de oro, Chile recibe a la selección de Brasil con la ilusión de coronar de la mejor manera una competencia que, hasta ahora, ha sido perfecta.

La Roja marcha invicta y mantiene su arco en cero tras liderar el grupo A con tres triunfos y superar a Estados Unidos en semifinales, por eso va con todo en busca de su primera presea dorada en el certamen, ya que sólo ha conseguido dos bronces (Buenos Aires 1951 y São Paulo 1963) y una plata (Indianápolis 1987).

¿Cuándo juega Chile vs Brasil la final por el oro de Santiago 2023?

Chile enfrenta a Brasil este sábado 4 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Sausalito de la ciudad de Viña del Mar.

¿En qué canal ver en vivo por TV el partido de la Roja Sub 23 por la final de los Panamericanos?

El partido de la Roja Sub 23 por la final de los Panamericanos será transmitido en TV abierta por las señales de TVN, Chilevisión y Canal 13, además de TNT Sports, CDO y DSports en el cable. Revisa el canal según tu operador:

¿Dónde ver vía streaming en vivo la final del Fútbol Panamericano Masculino?

Si buscas un link para ver la final del Fútbol Panamericano Masculino por streaming, podrás hacerlo en vivo online a través de las señales online de TVN, CHV y Canal 13, además de las pantallas de Estadio TNT Sports y DGO.

Por la medalla de oro

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo sorteó la fase de grupos siendo líder invicto del grupo A con triunfos por la mínima ante México y Uruguay y una goleada 5 a 0 frente a República Dominicana, lo que lo metió en la ronda de los cuatro mejores como gran candidato.

Ya en las semifinales, sacó a relucir esa chapa al vencer a Estados Unidos en Valpo con solitaria anotación de tiro libre. Un gran encuentro de la Roja que mantiene su portería en cero.

Ahora, en su vuelta a la ciudad jardín, busca escribir los nombres de sus protagonistas en la historia del deporte chileno con letras doradas.