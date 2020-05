Waldo Ponce habla de su pelea con Gary Medel y cuenta que se enojaba por todo: "Era mecha corta, le cargaba que lo despertaran para entrenar"

Waldo Ponce tuvo un gran paso por la selección chilena, donde alcanzó a jugar 42 partidos, y en la mayoría de ellos conformó zaga con Gary Medel, a quien consideró el mejor compañero en defensa de su carrera.

El ex Universidad de Chile habló junto en RedGol del carácter del Pitbull, con quien tuvo una pelea en cancha, en el partido de la Roja ante Uruguay en el camino a Brasil 2014, donde la Celeste goleó por 4-0.

"Me tocó jugar mucho tiempo jugar con Gary, hasta éramos compañeros de habitación en la Selección, aunque había que de repente calmarlo al niño porque era medio mecha corta, pero era un zaguero rudo, le gustaba ir fuerte y también jugar, como a mí, Gary no es ningún torpe con la pelota, así que con él yo creo que es la mejor dupla que pude hacer", sostuvo el ex Cruz Azul.

Pero eso no fue todo, porque Ponce rememoró sus días en el Complejo Juan Pinto Durán, y contó las veces en que Medel se enojaba cuando lo despertaban para ir a entrenar.

"Gary era mecha corta para todo, ahora yo creo que está más maduro, ya no se calienta con todo. Por ejemplo antes se enojaba con todo… nos levantaban para entrenar y decía ‘pero cómo si no hemos dormido nada, cómo nos están despertando’, este tipo de cosas. Siempre fue así, es su carácter, y eso le ha permitido abrirse paso en los camarines que ha estado, y en los clubes que ha jugado, porque el va y no le importa nada", aseguró.

La pelea de Gary Medel con Sinisa Mihajlovic en Bologna - Getty

Medel ha demostrado su impulso en todos lados, y en su último club, Bologna, hasta se peleó con su entrenador Sinisa Mihajlovic en plena cancha.