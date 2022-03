El ex defensa de la selección chilena advierte que Uruguay no le regalará nada a la Roja pese a estar clasificado al Mundial de Qatar 2022 y recuerda lo desagradable que era enfrentar a un delantero mañoso y de primera calidad como Luis Suárez.

La selección chilena recibe a Uruguay por la decimoctava y última fecha de las eliminatorias a Qatar 2022 con la urgencia de un triunfo para después esperar resultados: que Perú y Colombia no ganan sus respectivos duelos.

En conversación con Deportes en Agricultura, el ex defensa de la Roja, Waldo Ponce, sostuvo que “uno siempre está pendiente de lo que pasa y el entorno, qué nos conviene. Pero hay que enfocarse claramente en lo que tiene que hacer uno principalmente, porque la selección tiene que ganar. Pero sí te da vuelta lo que pasa alrededor y los muchachos deben estar pasando por eso: qué pasa con los otros resultados”.

“¿Si preguntas desde la cancha? A mí en lo particular no me gustaba mucho, porque me desconcentraba. Pero pasado el segundo tiempo, en lo últimos minutos, te pones un poco pendiente de lo que pasa al otro lado si has hecho la tarea. Pero yo me desconcentraba con eso”, agregó Ponce.

Respecto al rival, que llega clasificado de forma directa al próximo Mundial de Qatar 2022, el otrora seleccionado manifestó que “no conozco a ningún uruguayo que no sea ganador. Tienen la sangre charrúa y eso de siempre querer ganar. Hoy no va a ser diferente y van a querer ganarnos. Aún está la espinita de la Copa América. Van a querer ganarnos”.

Por último, Waldini recordó sus enfrentamientos contra la Celeste, especialmente ante Luis Suárez, quien hoy probablemente liderará el ataque uruguayo.

“Un partido contra Uruguay jugué, pero no jugué… en Montevideo cuando nos hizo cuatro goles Luis Suárez, fue mi peor partido con la selección y se habían restaron cuatro titulares después del bautizazo. Y Luis Suárez es insoportable como rival. Es el que te choca, te deja la pierna puesta y te reclama todo. No le gusta nada”, sentenció Waldo Ponce en Radio Agricultura.

